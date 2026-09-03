Путін визнав прорахунок і закликав росіян готуватися до дефіциту бензину надовго

Виступаючи на Східному економічному форумі у Владивостоці , російський диктатор Володимир Путін визнав, що влада не була готова до масштабної кампанії українських атак на нафтопереробні заводи.

Саме вона спричинила обвал випуску нафтопродуктів і найсильнішу паливну кризу за всю сучасну історію Росії. Про це повідомляє The Moscow Times у четвер, 3 вересня.

За словами Путіна, Кремль виходив із хибного припущення, що НПЗ як цивільні об'єкти залишатимуться недоторканними навіть в умовах збройного конфлікту.

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«Ми виходили з того, що це чисто цивільні об'єкти, і вони не можуть бути об'єктами яких би то не було атак навіть в умовах збройного конфлікту. Але в цьому сенсі ми помилилися, наш противник, на жаль, думає інакше», — визнав диктатор.

На пряме запитання модератора, чи варто росіянам звикати до нестачі пального, Путін фактично підтвердив, що криза триватиме.

«Ми повинні бути готові до всього. Тільки наша готовність дасть розуміння всім, хто хоче нам нашкодити, що краще цього не робити», — сказав він.

Диктатор також заявив, що у відповідь на удари по НПЗ Росія «змушена відповідати дзеркально», і назвав цю відповідь «значущою». За його словами, нафтові компанії вже самостійно посилюють захист своїх об'єктів і поступово повертають до ладу пошкоджені заводи — найближчим часом планується відновити «10% решти» потужностей.

Єдиним реальним виходом із ситуації, поки триває війна, Путін назвав нарощування засобів протиповітряної оборони.

Згідно з підрахунком Bloomberg, ЗСУ атакували нафтопереробні заводи РФ щонайменше 21 раз у серпні — це рекордна кількість за один місяць.

Російські НПЗ у вогні

Росія на тлі паливної кризи почала імпорт бензину з Індії, Казахстану й Марокко. Дефіцит палива також позначився на рейтингу диктатора Володимира Путіна — він упав на рекордні 5%, до 66%, що стало мінімальним показником майже за чотири роки, з осені 2022-го.

Заява Путіна про те, що НПЗ нібито мали залишатися недоторканними як «чисто цивільні об'єкти», контрастує з тим, як сама Росія веде війну проти України, де удари по цивільній інфраструктурі відбуваються щодня. Уночі та вранці 3 вересня в Києві кілька разів оголошували повітряну тривогу через загрозу безпілотників, а в Київській області зафіксували нові пошкодження складів — у Бориспільському та Обухівському районах спалахнули пожежі.

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Того ж дня російська ракета-дрон Бандероль зруйнувала депо та відділення логістичного об'єкта Нової пошти у Дніпрі — загинув працівник компанії. Ще росіяни завдали ракетного удару по селищу Печеніги на Харківщині, унаслідок чого постраждали 10 людей, серед них діти.