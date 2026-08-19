Блогер і журналіст Роман Цимбалюк в інтерв’ю Radio NV розповів, чому імпортований Росією бензин стоїть у Мурманську, тоді як у Москві скаржаться на його дефіцит та величезні черги.

«Тут треба прояснити, проговорити, чому привезли імпортний бензин і він стоїть у Мурманську, як написав Інсайдер. Питання в тому, що імпортне паливо буде вдвічі дорожче. Вони зараз розмірковують, чи підняти ціни вдвічі на паливо перед цими так званими виборами (це досить впливова ситуація на самопочуття населення), чи просто зробити вигляд, що заправки є, що ви ще хотіли, бензину на них? Тому, мабуть, із цим пов’язана ця пауза, вони все одно будуть змушені банально піднімати ціни», — заявив Цимбалюк в ефірі Radio NV.

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Водночас він сказава, що не може до кінця визначити, чому росіяни не можуть забезпечити бензином Москву, бо саме туди насамперед мали б відправляти весь імпортований бензин.

«Столиця для Путіна важлива, бо всі заворушення, до яких поки далеко, [починалися там]. Забезпечення Москви — це № 1», — зазначив Цимбалюк.

Паливна криза в Росії - останні новини

17 серпня агентство Reuters повідомило, що протягом наступних двох тижнів очікується прибуття щонайменше ще двох вантажів бензину з Індії до російських портів.

16 серпня російське видання The Moscow Times повідомило, що бензин з Індії, закуплений Росією для покриття дефіциту пального, спричиненого українськими ударами по НПЗ, так і не надійшов ані до мереж АЗС, ані на оптовий ринок. У статті сказано, що індійський бензин застряг у порту Мурманська і залишається на танкерах, оскільки російські нафтові компанії не можуть домовитися про ціну його реалізації.

Як з’ясувалося, імпортери пропонують придбати індійський бензин за 150 тис. рублів за тонну або близько 111 рублів за літр ($1,77 тис. за тонну або $1,31 за літр, — ред.), а це вдвічі вище за оптові ціни на Санкт-Петербурзькій товарно-сировинній біржі: там станом на 13 серпня Аі-92 коштував 77,6 тис. рублів за тонну ($920 за тонну, — ред.).

Не було продано жодної партії. Регулятори наполягають на тому, щоб нафтові компанії продавали індійський бензин за внутрішньоросійськими цінами, проте імпортери посилаються на логістичні складнощі: шлях від індійських портів до російської Арктики займає понад місяць. До того ж, під час транспортування бензин доводилося перекачувати з одного танкера в інший.

Приблизно за такою ж ціною в РФ (140 тис. рублів або $1,65 тис. за тонну) коштує і білоруський бензин АІ-92. За постачання АІ-95 із Білорусі доводиться платити вже 180 тис. рублів за тонну ($2,13 тис. за тонну, $1,6 за літр).

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При цьому від початку 2026 року два нафтопереробні заводи Білорусі відправили до РФ залізницею рекордні 665 тис. тонн бензину — у 25 разів більше, ніж роком раніше. Лише у липні обсяги поставок сягнули 212 тис. тонн.

Індійські нафтопереробні заводи погодилися поставити до Росії близько 100 тис. тонн бензину. Крім того, одну партію обсягом 30 тис. тонн Лукойл закупив у Марокко. Вона також залишається нерозвантаженою в порту Мурманська.

У Москві та області через перебої з постачанням пального знову утворилися багатогодинні черги на АЗС. Проблеми з доступністю пального раніше фіксували щонайменше у 12 регіонах Росії, зокрема, обмеження та черги були у Краснодарському та Приморському краях, а також Воронезькій, Ростовській, Рязанській і Саратовській областях.

Дефіцит палива також позначився на рейтингу диктатора Володимира Путіна — він впав на рекордні 5%, до 66%, що стало мінімальним показником майже за чотири роки, з осені 2022-го.

22 липня Путін визнав наявність «тимчасових труднощів» на паливному ринку, однак заявив про «стійкий» стан економіки Росії попри українські удари по нафтопереробних заводах та логістичних центрах Wildberries.