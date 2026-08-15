У регіонах Росії та окупованому Криму почали обмежувати ціни на бензин через паливну кризу

У російських регіонах після чергової серії українських ударів по нафтозаводах та посилення паливної кризи почали з'являтися обмеження на вартість пального.

Про це повідомляє The Moscow Times.

Оренбурзька область увійшла до переліку регіонів, де на тлі гострого дефіциту палива запровадили жорсткі ліміти на відпуск бензину та дизеля — після того, як українські безпілотники вивели з ладу нафтозавод Орскнефтеоргсинтез потужністю 5,7 млн тонн на рік.

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Тепер на заправках регіону не можна купити більш ніж 30 літрів АІ-92 та АІ-95 на одну машину, ліміт по солярці становить 60 літрів у населених пунктах і 200 літрів на трасах, а заливати пальне в каністри заборонено. Раніше ФАС уже перевіряла в регіоні ціни на пропан, який за два місяці подорожчав у 1,5 раза — до 42-45 рублів за літр.

14 серпня влада Новосибірської області повідомила про домовленість з нафтотрейдерами й мережами АЗС про максимальну націнку на паливо — не більш ніж 15% від оптової ціни, за якою постачає пальне Газпром нефть. У регіональному кабміні назвали це першою подібною угодою в Росії — вона діятиме до 15 листопада з можливістю продовження, а першими учасниками стали мережі заправок Энергия та ОПТИ.

Президент Асоціації незалежних нафтотрейдерів Сибирь-ГСМ Сергій Лацьких назвав таку практику нормальною і такою, що допоможе стабілізувати регіональні ринки та побороти спекулятивні ціни на пальне.

В тимчасово окупованому Криму ситуація виявилася найбільш хаотичною. 4 серпня, коли там на короткий час відновили вільний продаж пального на АЗС, ціни злітали до 195−270 рублів за літр АІ-92 та АІ-95.

Окупаційна влада оголосила про жорсткий ліміт — не більш ніж 100 рублів за літр АІ-92, обіцяючи озвучити обмеження й для інших сортів пального до середини серпня. Однак невдовзі на півострові знову повернулися до продажу за QR-кодами.

Удари по російських НПЗ — що відомо

29 липня БПЛА уразили нафтопереробний завод Лукойл-Пермнафтооргсинтез, спричинивши пожежу на одній з установок підприємства, а також завод у російській Уфі, де теж спалахнули пожежі.

За інформацією Financial Times, Україна вивела з ладу майже половину потужностей російських нафтопереробних заводів. Крім того, Сили оборони атакували завод в Оренбурзькій області та об'єкти на тимчасово окупованому Криму, а нафтохімічний комплекс ЗапСибНафтохім компанії Сибур у Тобольську зупинив роботу після атаки безпілотників ССО ЗСУ — це найбільший у Росії завод з виробництва скрапленого вуглеводневого газу, і його зупинили на невизначений термін.

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Російські НПЗ у вогні

На тлі цих ударів російський уряд продовжив заборону на експорт бензину на шість місяців — до 31 січня 2027 року, а заборону на експорт дизпального продовжили на місяць, до 31 серпня 2026 року. Паливна криза позначилася і на рейтингу диктатора Володимира Путіна — він впав на рекордні 5%, до 66%, що стало мінімальним показником майже за чотири роки, з осені 2022-го.