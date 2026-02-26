Кабаєва отримала 6,5 мільярдів. Розслідувачі з’ясували, хто купив «палац Путіна» під Геленджиком за 800 тисяч рублів

Наближений до Кремля російський бізнесмен Аркадій Ротенберг купив так званий палац Путіна під Геленджиком за 800 тис. рублів (близько 10 тис. доларів), при тому, що загальна площа будівництва становила 7000 гектарів.

Про це повідомила у новому розслідуванні команда покійного російського опозиціонера Олексія Навального у четвер, 26 лютого.

За даними розслідувачів, на території палацу Путіна є підземний хокейний комплекс (зведення якого коштувало навіть дорожче за сам палац), а також ресторанний комплекс на 5 тис. квадратних метрів. У вітальнях висять люстри ціною майже 50 мільйонів рублів кожна.

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Фото: navalny.com

Розслідувачі дізналися, що угоду про купівлю зареєстрували 31 березня 2021 року — тоді Аркадій Ротенберг купив 100% акцій компанії Біном у фірми Інвестиційні рішення за 800 тис. рублів (саме Біному належить компанія Комплекс, на яку оформлений палац Путіна). Зауважують, що реальна угода була зареєстрована вже після першого розслідування команди Навального про палац Путіна. Те розслідування було оприлюднено 19 січня 2021 року, а 30 січня Ротенберг в інтерв'ю Telegram-каналу Mash заявив, що придбав об'єкт «кілька років тому» і планує зробити з нього апарт-готель.

Готель так і не побудували, йдеться у розслідуванні, а компанія Інвестиційні рішення, що фінансувала будівництво, в 2023 році перерахувала 6,5 мільярдів рублів Фонду Аліни Кабаєвої та її асоціації клубів художньої гімнастики.

Серед акціонерів Інвестиційних рішень, за даними команди Навального, були «давні й довірені товариші» Путіна: юрист Микола Єгоров, бізнесмен Ільгам Рагімов і чоловік двоюрідної сестри Путіна Віктор Хмарін.

Гроші на будівництво палацу йшли таким ланцюжком: Інвестиційні рішення отримували позики від анонімних офшорів із Британських Віргінських островів, передавали гроші такими самими позиками компанії Біном, а та — компанії Комплекс, яка вже безпосередньо оплачувала будівельні роботи.

Після завершення будівництва у 2023 році лишилися «неосвоєні кошти» у розмірі 6,5 мільярдів рублів. Їх і перевели організаціям Кабаєвої, яку ЗМІ називають коханкою Путіна.

Зокрема самому Фонду Аліни Кабаєвої перерахували три мільярди рублів, а асоціації клубів художньої гімнастики Небесна грація — 3,5 мільярди рублів.

Основну частину цих коштів фонди тримають на депозитах. У 2024 році вони отримали 435 мільйонів рублів у вигляді відсотків за банківськими вкладами. «Це більше, ніж весь бюджет офіційної Федерації гімнастики Росії», — зазначають розслідувачі. За їхніми словами, Кабаєва могла б особисто повністю утримувати всю федерацію виключно відсотковими виплатами за вкладами.

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При цьому автори розслідування наголошують, що організації Кабаєвої не займаються «ніякою масштабною благодійністю чи реальною допомогою спортсменам».

«Якщо дослідити всі надходження і витрати фондів Кабаєвої, то стає очевидним, що це — просто гаманці, на які друзі Путіна переводять їй кошти на розваги, покупки і хобі», — підсумували у команді Навального.