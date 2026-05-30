Російський корпоративний сектор увійшов у 2026 рік у стані керованого колапсу. Три чверті найбільших компаній держави-агресора за підсумками 2025 року зафіксували падіння виручки та прибутку або прямі збитки.

Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України у суботу, 30 травня.

За даними розвідки, понад половина російських компаній — 53% — повідомили про касові розриви у 2026-му. Найбільше відчули кризу нафтогазовий і сировинний сектори, оптова й роздрібна торгівля та важка промисловість.

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Зокрема компанія Газпром, яка нещодавно була символом кремлівської фінансової могутності, вдруге поспіль залишить акціонерів без виплат. Як зазначає СЗР, востаннє Газпром платив дивіденди ще за перше півріччя 2022 року. Вслід за ним від виплат відмовилися Русал і Алроса — головні гравці в алюмінієвому і алмазному секторах. Русал так само не платив дивідендів акціонерам із першого півріччя 2022 року і не збирається цього робити й за перший квартал 2026-го.

«Дивіденди перетворилися на розкіш, яку більшість вже не може собі дозволити», — зауважили в Службі зовнішньої розвідки.

Там наводять дані і по інших секторах: наприклад, найбільші виробники сталі у РФ — компанії НЛМК і ММК — рекомендували акціонерам не чекати виплат за 2025 рік (зокрема НЛМК востаннє платила за підсумками 2023 року).

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Будівельна компанія Волга-Автодор показала один із найгірших результатів: її виручка впала на 96%, а борги перед кредиторами сягнули 3 млрд рублів (у п’ять разів більше за весь річний дохід компанії).

А холдинг VK (раніше — Mail.ru Group), яким керує син заступника голови адміністрації президента РФ Путіна Сергія Кірієнка Володимир, взагалі не оприлюднив дані про прибутки та збитки у щоквартальній презентації фінансових результатів. Радше за все, це означає, що чистий прибуток VK «знову виявився від'ємним», пояснили у СЗР.

Збитків нафтовому сектору РФ завдають і Сили оборони України. 29 травня Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження Волгоградського НПЗ та нафтоперекачувальної станції у російському Ярославлі.

28 травня у Генштабі ЗСУ підтвердили ураження нафтопереробного заводу Туапсинський (Краснодарський край РФ). Це одне з найбільших нафтопереробних підприємств на півдні Росії, і його атакували вже вп’яте за весну цього року.