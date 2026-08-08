Дрон вибухнув на території Болгарії за 100 метрів від кордону з Румунією

Уламки безпілотника впали на болгарській території поблизу населеного пункту Генерал Тошево, за сотню метрів від кордону з Румунією.

Про це в суботу, 8 серпня, повідомив прем'єр-міністр Болгарії Румен Радев за підсумками засідання Ради безпеки, інформує Болгарське національне радіо.

За словами Радева, вибух стався зранку близько 08:10. Шум від дрона зафіксувала румунська прикордонна поліція, а потужний вибух почули болгарські прикордонники поблизу Генерал Тошево. Місце падіння оперативно оточили — там працюють підрозділи прикордонної поліції, Національної поліції та Міністерства оборони, які встановлюють тип безпілотника.

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Президент наголосив, що жертв, поранених чи пошкоджень будівель і інфраструктури не зафіксовано. За попередніми даними прикордонників, дрон впав на соняшникове поле, вибух супроводжувався густим чорним димом, що, за словами Радева, вказує на значну кількість вибухівки на борту.

Радев уточнив, що безпілотник вибухнув приблизно за 200 метрів від румунської компресорної станції та за кілометр від болгарської компресорної станції на Трансбалканському газопроводі.

За підсумками екстреного засідання уряду президент заявив, що постраждалих і пошкоджень будівель немає, а територію навколо місця вибуху оточили.

«Це не дрон-іграшка, а більший апарат», — заявив президент, додавши, що безпілотник не фіксували ані болгарські, ані румунські системи спостереження за повітряним простором.

Радев пояснив це технічними обмеженнями: малорозмірні дрони, які летять на низькій висоті, складно виявити наявними засобами радіолокаційного покриття. За його словами, Міністерство оборони Болгарії роками очікує на постачання сучасних цифрових тривимірних радарів, і процес досі не завершено.

Президент нагадав, що два тижні тому Румунія збила три безпілотники типу Shahed над своєю територією, після чого Болгарія посилила радіолокаційне спостереження в прикордонному регіоні. Після нового інциденту країна розмістить додаткові сили й засоби прикордонної поліції для виявлення дронів та протидії їм — уздовж усього кордону, від Туреччини до Румунії.

Дрони над Європою — що відомо

8 серпня в німецькому Мехерніху зафіксували підозрілі польоти безпілотників над об'єктом Бундесверу, де обслуговують системи протиповітряної оборони Patriot.

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Литовська військова розвідка тим часом попереджає, що Росія розглядає можливість використати українські дрони для атак на критичну інфраструктуру в Балтійському регіоні, намагаючись приховати свою причетність.

Румунія від липня фіксує повторювані порушення повітряного простору дронами. 26 липня винищувач F-16 збив безпілотник над територіальними водами країни в районі Суліна—Кілія. 25 липня, румунський пілот F-16 перехопив і збив дрон за 10 км на захід від міста Сфинту-Георге. А 24 липня винищувач F-16 збив невідомий безпілотник, який пізніше ідентифікували як російський шахед.