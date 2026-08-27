Дим здіймається над Башкортостаном у Росії, 27 серпня 2026 року (Фото: Exilenova+)

Моніторинговий канал Exilenova+ пише про пожежі у Стерлітамаку та Благовєщєнську, де, ймовірно, міг спалахнути логістичний центр російської компанії Ozon.

Згодом в Ozon підтвердили атаку на склад у Башкортостані, заявивши, що ціллю був об'єкт в Уфі. Логістичний комплекс, як стверджує Ozon, має «незначні пошкодження», його роботу призупинили.

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Також російська компанія заявила про удар БпЛА по складу в Оренбурзі, який нібито вже відновив роботу.

Telegram-канал Astra також пише про пожежу на території Башкирської содової компанії у Стерлітамаку після атаки БпЛА. Це провідний хімічний комплекс Росії, що постачає продукцію для різних галузей, зокрема для оборонного комплексу, виробляючи соляну кислоту, дихлоретан. Це єдиний російський виробник терефталоїлхлориду, що використовується у виробництві бронематеріалів.

Фото: Telegram-канал Astra

Фото: Telegram-канал Astra

Міноборони країни-агресора Росії заявляє про «перехоплення» вночі 267 дронів над 13 регіонами РФ та над окупованим Кримом.

Раніше повідомлялося, що дрони вперше атакували склад Ozon у Самарській області. 23 серпня монітори писали про удар безпілотника по логістичному комплексу Ozon в Оренбурзі. Міністерство оборони України заявило, що після ударів по 15 найбільших хабах Wildberries настала черга Ozon.