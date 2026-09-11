Україна відновила удари по складах Ozon, хаб у Саратові зупинив роботу: масштаб кампанії в інфографіці NV

Пожежа в логістичному хабі Ozon у Саратові після ударів 11 вересня (Фото: Exilenova+)

У ніч проти 11 вересня у Саратові було уражено логістичний хаб російського маркетплейса Ozon . Україна продовжила кампанію, розпочату проти Ozon ще в серпні слідом за мережею Wildberries.

11 вересня російська компанія підтвердила, що в Саратові уночі під атакою БпЛА був логістичний центр та хаб доставки Ozon, а на місці спалахнула пожежа. Її кадри раніше публікували в соцмережах.

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Ozon також визнав, що нові замовлення клієнтів у Саратові та області компанія наразі не приймає, а частину замовлень буде скасовано.

Компанія Fire Point підтвердила, що удару було завдано її засобами.

У своїй інфографіці NV нагадує про попередні удари України по Ozon — другої за розміром мережі маркетплейсів у Росі. 22 серпня 2026 року був уражений перший склад компанії.

Інфографіка: NV

Потужності Ozon

30% російського ринку e-commerce контролює компанія

5 млн м2 — загальна площа усіх складських і логістичних об'єктів компанії

34% компанії належать російському бізнесмену Олександру Чачаві, який придбав акції на кошти компанії Геннадія Тимченка — наближеної до Володимира Путіна особи

Понад 2 млн товарів військового та подвійного призначення було продано через Ozon

Наслідки українських ударів

Понад $10 млрд можуть становити збитки від знищення товарів та втрат продавців внаслідок ударів у серпні

6 складських об'єктів компанії постраждали від атак протягом трьох днів лише в серпні

3 логістичні об'єкти компанії призупинити роботу після атак

На 27% впали акції компанії на Московській біржі піся серії ударів 24 серпня 2026 року

233 тис. м2 (6%) складських приміщень було знищено

Атаковані склади Ozon

22 серпня — Чапаєвськ

23 серпня — Оренбург

24 серпня — Махачкала, Енем, Адигейськ, Невинномиськ

27 серпня — Уфа, Оренбург

29 серпня — Аксай

30 серпня — Бєлгород

11 вересня — Саратов

Дані Meduza, BBC, Reuters, Astra, The Insider