Україна відновила удари по складах Ozon, хаб у Саратові зупинив роботу: масштаб кампанії в інфографіці NV
Пожежа в логістичному хабі Ozon у Саратові після ударів 11 вересня (Фото: Exilenova+)
У ніч проти 11 вересня у Саратові було уражено логістичний хаб російського маркетплейса Ozon. Україна продовжила кампанію, розпочату проти Ozon ще в серпні слідом за мережею Wildberries.
11 вересня російська компанія підтвердила, що в Саратові уночі під атакою БпЛА був логістичний центр та хаб доставки Ozon, а на місці спалахнула пожежа. Її кадри раніше публікували в соцмережах.
Ozon також визнав, що нові замовлення клієнтів у Саратові та області компанія наразі не приймає, а частину замовлень буде скасовано.
Компанія Fire Point підтвердила, що удару було завдано її засобами.
У своїй інфографіці NV нагадує про попередні удари України по Ozon — другої за розміром мережі маркетплейсів у Росі. 22 серпня 2026 року був уражений перший склад компанії.
Потужності Ozon
- 30% російського ринку e-commerce контролює компанія
- 5 млн м2 — загальна площа усіх складських і логістичних об'єктів компанії
- 34% компанії належать російському бізнесмену Олександру Чачаві, який придбав акції на кошти компанії Геннадія Тимченка — наближеної до Володимира Путіна особи
- Понад 2 млн товарів військового та подвійного призначення було продано через Ozon
Наслідки українських ударів
- Понад $10 млрд можуть становити збитки від знищення товарів та втрат продавців внаслідок ударів у серпні
- 6 складських об'єктів компанії постраждали від атак протягом трьох днів лише в серпні
- 3 логістичні об'єкти компанії призупинити роботу після атак
- На 27% впали акції компанії на Московській біржі піся серії ударів 24 серпня 2026 року
- 233 тис. м2 (6%) складських приміщень було знищено
Атаковані склади Ozon
- 22 серпня — Чапаєвськ
- 23 серпня — Оренбург
- 24 серпня — Махачкала, Енем, Адигейськ, Невинномиськ
- 27 серпня — Уфа, Оренбург
- 29 серпня — Аксай
- 30 серпня — Бєлгород
- 11 вересня — Саратов
Дані Meduza, BBC, Reuters, Astra, The Insider