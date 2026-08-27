Фонд боротьби з корупцією загиблого російського опозиціонера Олексія Навального заявив, що придбання близько 34% акцій маркетплейсу Ozon міг профінансувати мільярдер Геннадій Тимченко — близький соратник та «гаманець» диктатора Володимира Путіна.

Відповідьне розслідування опублікували 27 серпня.

За словами розслідувачів, їм вдалося відновити ланцюжок компаній, через які кошти могли пройти до структури, що стала власником великого пакета акцій Ozon.

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Після виходу фонду Baring Vostok із російського ринку його частку в Ozon придбала компанія O23, створена незадовго до угоди. Формально кінцевим власником пакета називали інвестора Олександра Чачаву, а вартість придбання оцінювали приблизно у 38 млрд рублів, йдеться в розслідуванні.

ФБК звернув увагу на фінансову звітність O23, де з серпня 2024 року власником компанії вказувалося неназване акціонерне товариство, а керівником був Олексій Єгоров. Порівнявши дані про позики між компаніями, пов’язаними з Єгоровим, розслідувачі зробили висновок, що O23 контролює АТ Корпорація 42, яка, своєю чергою, пов’язана з інвестиційною групою Стратосфера.

За даними ФБК, у 2024 році Стратосфера отримала кредити та позики на понад 51 млрд рублів. Розслідувачі порівняли ці дані з бухгалтерською звітністю інших російських компаній і заявили, що аналогічну суму могла надати АТ Оптима.

Таким чином, у ФБК описали схему фінансування так: Оптима → Стратосфера → Корпорація 42 → O23 → близько 34% акцій Ozon.

Подальший аналіз звітності Оптими, за версією фонду, показав, що сама компанія отримала майже таку ж суму у вигляді безвідсоткової позики від компанії Дельта. ФБК стверджує, що Дельта належить Геннадію Тимченку.

Також розслідувачі звернули увагу на зв’язки співробітників Оптими з оточенням російського диктатора. Зокрема, вони заявили, що нинішня директорка компанії Дар’я Брилякова раніше працювала у структурах, пов’язаних із Михайлом Шеломовим та Юрієм Ковальчуком, а колишня керівниця Анастасія Юлдашева працювала у компанії Шеломова Акцепт. Головна бухгалтерка Оптими Жанна Цаплева раніше працювала у структурі, пов’язаній зі Світланою Кривоногих, яку ФБК називає матір'ю позашлюбної доньки Путіна.

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У ФБК заявили, що отримані дані свідчать про те, що пакет акцій Ozon придбали за кошти Тимченка. Самого бізнесмена фонд раніше називав одним із людей, через яких проходять активи та витрати, пов’язані з Володимиром Путіним.

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22 серпня Міністерство оборони України заявило, що після ударів по 15 найбільших хабах Wildberries настала черга Ozon.

Станом на 27 серпня відомо про атаки на маркетплейс в Самарській та Оренбурзькій областях, Краснодарському та Ставропольському краї, Дагестані, Адигеї, Татарстані і Башкортостані.

Акції Ozon — другого за величиною російського маркетплейсу, що займає понад чверть ринку електронної комерції в країні, — обвалилися на Московській біржі після того, як компанія повідомила про удари українських БПЛА по своїх складах.