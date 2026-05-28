«Військові йшли з валізками». Колишня співробітниця розповіла про роботу в таємній лабораторії, в якій перевіряли Новачок

За словами ексспівробітниці, випробування бойових отруйних речовин проводили під виглядом роботи фармацевтичної компанії ІФК Сільвер Фарм у Санкт-Петербурзі (Фото: The Insider)

У країні-агресорі РФ випробовували нервово-паралітичну отруту Новачок під виглядом роботи фармацевтичної компанії в Санкт-Петербурзі — зокрема з випробуваннями на тваринах і підробленими звітами для військових.

Про це виданню The Insider в інтерв'ю, опублікованому 28 травня, розповіла колишня співробітниця цієї лабораторії Надія Зав’ялова.

За її словами, випробування бойових отруйних речовин проводили під виглядом роботи фармацевтичної компанії ІФК Сільвер Фарм, яка перебувала в Санкт-Петербурзі за адресою: вулиця Лісопаркова, будинок № 4.

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Надія Зав’ялова тривалий термін працювала в лабораторії, яка ховалася під вивіскою фармкомпанії / Фото: The Insider

Фото: The Insider

Фото: The Insider

За інформацією The Insider, за цією адресою у 2015-му році був зареєстрований ДНДІІ військової медицини Міноборони, який очолює Сергій Чепур — фахівець з антихолінестеразних отрут, до класу яких належить Новачок. Він же протягом багатьох років консультував отруйників із в/ч 29155 ГРУ, які отруїли Сергія Скрипаля й Омеляна Гебрева саме Новачком.

Як заявила Зав’ялова, зазвичай співробітники лабораторії проводили досліди над щурами.

«Досліди на щурах зазвичай були дуже схожі один на одного. Ми брали певну кількість тварин, переважно це були самці вагою близько 200 грамів. Перед експериментами їх якийсь час не годували», — сказала вона.

За її словами, піддослідним щурам у лабораторії вводили антидоти або різні лікарські речовини.

«Затравки вводили або інгаляційно, або внутрішньом'язово. Усе вводилося одноразово: спочатку затравка, а приблизно через 10−15 хвилин — лікарські препарати. Потім спостерігали клінічні ознаки: як поводиться тварина, через скільки починаються судоми, коли настає загибель тощо. Основними симптомами були судоми різної інтенсивності та набряк легенів. Тварини починали задихатися. Бувало й посиніння слизових», — сказала Зав’ялова.

Фото: The Insider

Фото: The Insider

Зав’ялова стверджувала, що «найчастіше навіть не знала» і «не особливо цікавилася, які саме речовини вводять тваринам».

«Затравки я сама не робила, тільки розводила лікарські препарати. Ними займалися молодші наукові співробітники. Я ніколи не бачила, щоб отруйні речовини готували при мені. Найімовірніше, їх або десь зберігали, або приносили чоловіки-військові. Вони періодично кудись ішли зі своїми валізками — ми між собою називали їх „секретними“, — а потім поверталися, і з’являлися якісь нові речовини», — сказала вона.

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Як заявила Зав’ялова, під час дослідів співробітники лабораторії «свідомо спотворювали результати, щоб замовник був задоволений».

«Коли щури починали тонути, ми їх відкачували. Я точно пам’ятаю, що ми свідомо спотворювали результати», — сказала вона.

За словами Зав’ялової, вона та інші співробітники зі списку хімічних речовин (зокрема небезпечних для життя і здоров’я) «працювали з хлором, хлорпікрином, фосгеном і аміаком».

«Досліди з хлорпікрином проводили у великій лабораторії, але, по суті, вони мало чим відрізнялися від інших. (…) Були й інші досліди. Наприклад, перевіряли реакцію тварин на електричний струм. Ще один дослід був із водою — щурів опускали в чисту воду і дивилися, скільки тварина зможе протриматися у воді. Так досліджували, наскільки тварини стають більш чи менш витривалими під дією певних речовин. Тварини помирали по-різному. Деякі — протягом кількох годин, деякі — приблизно за 36−48 годин, а іноді й довше», — сказала вона.

За словами Зав’ялової, вона з чоловіком у 2022-му покинула Росію — після того, як Кремль почав повномасштабне військове вторгнення в Україну.

«Уже в новій країні мені знадобилося знайти додаткову інформацію про мої колишні роботи. Чоловік почав шукати в інтернеті все, що пов’язано із Сільвер Фарм, побачив, що у 2025 році вона закрилася. Він також натрапив на якусь судову справу (про шахрайство в особливо великих розмірах — ред.), пов’язану з Биковим і Нікіфоровим (колишнім керівництвом цієї таємної лабораторії — ред.). Він запитав мене, чи знаю я їх. Я сказала: «Звичайно. Нікіфоров був моїм начальником, а Биков — його начальником», — підсумувала вона.

4 березня 2018 року колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію отруїли нервово-паралітичною речовиною Новачок у британському Солсбері. Їм далося вижити.

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Уряд Великої Британії звинуватив Росію в причетності до замаху на вбивство Скрипалів і в порушенні Конвенції про заборону хімічної зброї. За даними британських правоохоронців, за замахом стоять російські офіцери ГРУ Анатолій Чепіга й Олександр Мішкін.

ЗМІ також повідомляли, що британська поліція знайшла третього підозрюваного, яким виявився громадянин Росії під вигаданим ім'ям «Сергій Федотов».

30 червня 2018 року в Еймсбері, що за 15 кілометрів від Солсбері, госпіталізували пару — 45-річного Чарлі Роулі та 44-річну Дон Стерджесс. Жінка померла в лікарні, а чоловік вижив.

Британська влада оголосила, що пара отруїлася Новачком. Найімовірніше, вони постраждали від залишків речовини, якою було отруєно колишнього офіцера ГРУ та його доньку.

У 2020 році російський опозиціонер Олексій Навальний пережив отруєння речовиною з групи Новачок. Це підтвердили лабораторії кількох західних країн після того, як опозиціонера доправили на лікування до Німеччини в серпні 2020-го.

16 лютого 2024 року російська влада повідомила про смерть 47-річного Навального на території колонії в Ямало-Ненецькому автономному окрузі на Крайній Півночі РФ.

Як заявили в команді Навального, у медичному висновку про смерть, який показали його матері Людмилі Навальній, причину смерті названо природною. Останні три роки Навальний провів в ув’язненні.

Його поховали 1 березня 2024 року на Борисовському кладовищі в Москві.

14 лютого 2026 року видання The Insider повідомило, що результати незалежних аналізів у західних лабораторіях підтвердили: Навальний був убитий одним із найпотужніших алкалоїдів — епібатидином (отрутою еквадорської дереволазної жаби).

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Зразки біоматеріалів Навального, вивезені його родиною після вбивства, проаналізували в незалежних лабораторіях Великої Британії, Швеції, Франції, Німеччини та Нідерландів. Фахівці виявили в цих зразках епібатидин — дуже отруйну речовину, що міститься в шкірі південноамериканської жаби-дереволаза, підсумувало видання.