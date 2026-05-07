«Хто був у фаворі, зараховані у список потенційних змовників»: Безсмертний про зміни в оточенні Путіна

Надзвичайний і повноважний посол України Роман Безсмертний в інтерв'ю Radio NV розповів про зміни в оточенні російського диктатора Володимира Путіна.

В ефірі Radio NV Безсмертний зазначив, що координаційні розвідувальні центри в межах Європейського Союзу — Центр аналізу інформації та Бернський розвідувальний клуб — фіксують проблеми, що виникли в оточенні російського диктатора Володимира Путіна.

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«Не випадково він постійно зараз контактує лише з дуже обмеженим колом. Це Віктор Золотов, командуючий Національною гвардією, це директор ФСБ Олександр Бортніков і начальник Генштабу Герасимов. Решта тримаються ніби на віддалі. Більше того, частина тих, хто був раніше у фаворі, вони зараховані у список потенційних змовників», — заявив дипломат.

Що стало відомо зі звіту європейської розвідки

За даними звіту європейської розвідки, про який розповіли CNN, Financial Times та російський опозиційний проєкт Важные истории, Путін боїться, що його вб’ють безпілотники, а російська еліта організує замах чи переворот. Зокрема, він побоюється використання безпілотників «для можливого замаху з боку представників російської політичної еліти». Саме тому російська Федеральна служба охорони (ФСО), яка дбає про фізичну безпеку найвищих посадових осіб Росії, значно посилила безпекові заходи щодо Путіна.

Російський диктатор перестав бувати в резиденціях на Валдаї та в Підмосков'ї, поруч з ним співробітникам не дозволено користуватися інтернетом, а відвідувачі проходять два рівні перевірок, зокрема й повний огляд, який виконують співробітники ФСО. Співробітникам, які працюють поруч з Путіним, тепер заборонено користуватися мобільними телефонами. Вони мають використовувати пристрої без доступу до інтернету. Цим співробітникам також заборонено користуватися громадським транспортом, для цього задіюють винятково транспорт ФСО, а в будинках кухарів, фотографів та охоронців Путіна встановлено системи спостереження.

Крім того, цього року жоден депутат Держдуми не отримав запрошення на парад Перемоги на Красній площі.

Також у звіті розвідки повідомляється, що російські силовики пересварилися на нараді в Путіна після вбивства генерал-лейтенанта Сарварова у Москві.

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На цій нараді, як сказано у звіті, очільники російських силових відомств перекладали одне на одного відповідальність за провали системи безпеки. Герасимов «різко дорікнув своїм колегам зі спецслужб» за нездатність відвернути такі атаки. Директор Федеральної служби безпеки (ФСБ) Олександр Бортніков виправдовувався неможливостю системного попередження нападів. Своєю чергою, він дорікнув міністру оборони РФ за відсутність у Міноборони спецпідрозділу, який займався б фізичним захистом найвищих керівників. Очільник Росгвардії Віктор Золотов скаржився, що ресурси його відмоства не можуть виділятися на захист офіцерів Міноборони. Зрештою внаслідок наради було розширено список осіб, яких посилено охороняє ФСО.

Також у звіті повідомлялось, що колишній міністр оборони Сергій Шойгу, який з травня 2024 року є секретарем Ради безпеки РФ, «асоціюється із ризиком спроби держперевороту», оскільки «зберігає значний вплив у військовому командуванні».