— Аббасе, цього тижня дуже багато медіа намагаються рефлексувати про те, як відбувалася підготовка до війни — і в Україні, як готувалися відбивати агресію, і в Росії, як готувалися цю агресію реалізовувати. На сторінках The Guardian був такий епізод, що американські та британські розвідки точно знали, що буде війна, німецька та французька сумнівалися. І в оточенні президента Володимира Зеленського сумнівався в тому, що буде повномасштабне вторгнення, глава його Офісу Андрій Єрмак. А він, зі свого боку, підтримував якісь контакти з Дмитром Козаком, який на той момент був заступником керівника адміністрації Путіна. І Козак нібито говорив Єрмаку, що «ти не переживай, ніякої війни не буде, ніякого вторгнення не буде». І ось The Guardian пише, що, найімовірніше, настільки близька людина до Путіна, насправді, не очікувала, що Путін задумав саме таку війну. Чи звучить для вас це правдоподібно, реалістично, те, що описано?

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— Абсолютно. Будь-хто, хто згадає, як тремтіли руки і підкошувалися коліна у керівника Служби зовнішньої розвідки (СЗР) у момент проведення того історичного засідання Ради безпеки Росії, на якому Путін легітимізував, або, якщо висловлюватися предметніше, відмивав своє рішення, розмивав відповідальність, перекладаючи відповідальність на плечі своїх поплічників… [Директор СЗР Сергій] Наришкін ледь там не зомлів. Тобто навіть для нього, для керівника СЗР, ключової під час підготовки до війни структури, здавалося б, ось це рішення стало шоком.