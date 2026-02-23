«У нього немає гарного виходу». Як Путін починав війну, а зараз біситься, тому що в РФ зависло питання: «а на біса?» — розмова з Галлямовим
Путін головує на зустрічі з постійними членами Ради Безпеки в Москві (Фото: Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool via REUTERS)
Політолог, політтехнолог Аббас Галлямов в інтерв'ю Radio NV рефлексує на тему того, як російський диктатор Володимир Путін розпочинав війну та в якій ситуації опинився за чотири роки повномасштабного вторгенення.
— Аббасе, цього тижня дуже багато медіа намагаються рефлексувати про те, як відбувалася підготовка до війни — і в Україні, як готувалися відбивати агресію, і в Росії, як готувалися цю агресію реалізовувати. На сторінках The Guardian був такий епізод, що американські та британські розвідки точно знали, що буде війна, німецька та французька сумнівалися. І в оточенні президента Володимира Зеленського сумнівався в тому, що буде повномасштабне вторгнення, глава його Офісу Андрій Єрмак. А він, зі свого боку, підтримував якісь контакти з Дмитром Козаком, який на той момент був заступником керівника адміністрації Путіна. І Козак нібито говорив Єрмаку, що «ти не переживай, ніякої війни не буде, ніякого вторгнення не буде». І ось The Guardian пише, що, найімовірніше, настільки близька людина до Путіна, насправді, не очікувала, що Путін задумав саме таку війну. Чи звучить для вас це правдоподібно, реалістично, те, що описано?
— Абсолютно. Будь-хто, хто згадає, як тремтіли руки і підкошувалися коліна у керівника Служби зовнішньої розвідки (СЗР) у момент проведення того історичного засідання Ради безпеки Росії, на якому Путін легітимізував, або, якщо висловлюватися предметніше, відмивав своє рішення, розмивав відповідальність, перекладаючи відповідальність на плечі своїх поплічників… [Директор СЗР Сергій] Наришкін ледь там не зомлів. Тобто навіть для нього, для керівника СЗР, ключової під час підготовки до війни структури, здавалося б, ось це рішення стало шоком.