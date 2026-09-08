Ексгенпрокурор Грузії створив і очолив у Росії підрозділ для війни проти України

У Грузії Романову-Парцхаладзе висунули обвинувачення у справі про організацію замаху на бізнесмена (Фото: РосЗМІ)

Колишній генпрокурор Грузії Отар Романов-Парцхаладзе сформував у Росії добровольчий інтернаціональний підрозділ Георгіївський для участі у війні проти України.

За даними російського пропагандиського агентства ТАСС, Романов-Парцхаладзе буде командиром підрозділу.

Він уточнив, що назва підрозділу пов’язана з Георгіївським трактатом 1783 року — угодою, за якою Картлі-Кахеті на сході Грузії перейшла під протекторат Російської імперії.

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За словами Романова-Парцхаладзе, головне завдання підрозділу — «довести до кінця боротьбу з тим злом, яке загрожує не лише нам, а й усьому світу».

Він зазначив, що добровільно ухвалив рішення воювати проти України.

У Грузії Романову-Парцхаладзе висунули обвинувачення у справі про організацію замаху на бізнесмена Левана Джангвеладзе. Кримінальне провадження відкрили за статтею 109 Кримінального кодексу, яка передбачає відповідальність, зокрема, за організацію умисного вбивства на замовлення або з корисливих мотивів.

Романов-Парцхаладзе втратив грузинське громадянство після отримання російського паспорта.