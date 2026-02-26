У Білорусі, біля колишнього військового аеродрому під Кричевом, де Росія, ймовірно, розгорнула балістичний ракетний комплекс Орєшнік , з листопада 2025 року почали з’являтися позиції для засобів протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби.

Ці зміни зафіксували журналісти Білоруської служби Радіо Свобода, які разом із військовими експертами проаналізували супутникові знімки.

На супутниковому знімку сервісу Planet Labs, зробленому 17 лютого 2026 року, на площі в п’яти кілометрах навколо аеродрому журналісти виявили щонайменше шість позицій з військовою технікою. Частина з неї схожа на російські зенітно-ракетні комплекси Тор-М2 або Панцир, а інші— на комплекси радіоелектронної боротьби, такі як Красуха чи Москва-1. Однак, через якість зображення точний тип техніки визначити неможливо, зауважили в Радіо Свобода.

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Ці системи призначені для захисту важливих об'єктів від авіаційних атак, безпілотників та ракетних ударів, а також для пригнічення ворожих навігаційних та управлінських засобів.

Фото: Білоруська служба Радіо Свобода

За даними, які журналісти отримали завдяки знімкам, перші позиції протиповітряної оборони почали з’являтися в листопаді 2025 року, коли почалося будівництво військової бази на злітно-посадковій смузі аеродрому. До середини грудня, після заяви білоруського диктатора Олександра Лукашенка про розміщення Орєшніка, навколо аеродрому вже було щонайменше шість таких позицій.

Станом на 17 лютого 2026 року одна з позицій з технікою знаходилась біля села Зарубець, дві — біля села Ганновка, одна — біля села Полошково, одна — біля села Красна Буда, а також на околиці села Нові Домамеричі зафіксована позиція з кількома машинами, деякі з яких можуть бути радіолокаційними станціями. Навколо деяких з цих локацій були вириті невеликі окопи, а на частині з них насипані оборонні земляні вали.

Фото: Білоруська служба Радіо Свобода

Експерти вважають, що техніка на цих позиціях може бути частиною багаторівневої системи протиповітряної оборони, яка створюється для захисту стратегічно важливих об'єктів, таких як ракетні комплекси Орєшнік. Цей захист включає як системи великої дальності, на кшталт С-300, так і комплекси ближньої дії, такі як Панцир або Тор.

Фото: Білоруська служба Радіо Свобода

Як зазначив у коментарі Радіо Свобода український авіаційний експерт, заступник директора компанії - виробника засобів для радіоелектронної боротьби Анатолій Храпчинський, така система перекриває всі «сліпі зони» і гарантує комплексний захист.

«Якщо Росія розміщує міжконтинентальну балістичну ракету або комплекс типу Орєшніка, вона в будь-якому разі будуватиме систему протиповітряної оборони для прикриття цього об'єкта, бо він має для неї стратегічне значення», — сказав він.

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18 грудня 2025 року самопроголошений президент Білорусі стверджував, що російський ракетний комплекс Орєшнік заступив на бойове чергування на території Білорусі.

19 грудня Зеленський заявив, що Україні відомо, де в Білорусі розмістили комплекс Орєшнік, який становить загрозу не тільки для України, а й для Європи.