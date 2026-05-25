Зокрема, супертанкер Eagle Verona пройшов через Ормузьку протоку 23 травня — з вантажем у 2 млн барелів нафти на борту (Фото: REUTERS/Benoit Tessier)

25 травня два танкери зі зрідженим природним газом (ЗПГ) і супертанкер з іракською сирою нафтою вийшли з Ормузької протоки — після вимушеного простою через війну США проти Ірану, який тривав близько 3 місяців.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на дані компаній, які займаються відстеженням руху суден LSEG і Kpler.

«Ці судна приєдналися до кількох супертанкерів, які залишили Перську затоку цього місяця за транзитним маршрутом, який Іран зобов’язав використовувати суднам. Минулого тижня три супертанкери (VLCC) попрямували до Китаю і Південної Кореї з 6 млн барелів нафти на борту», — пише видання.

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Танкер для СПГ Fuwairit перетнув Ормузьку протоку 25 травня, як свідчать дані LSEG і Kpler, має розвантажити свій вантаж у Пакистані 26 травня. Судно, що плаває під прапором Багамських островів, занурило ЗПГ у порту Рас-Лаффан у Катарі приблизно 28 березня. Компанія Mitsui O.S.K. Lines (MOL), що володіє судном, відмовилася коментувати Reuters ситуацію.

Танкер для перевезення СПГ Al Rayyan також пройшов Ормузькою протокою. Несучи на борту вантаж із Рас-Лаффана, його востаннє помітили в Перській затоці 22 травня і зараз він перебуває за межами протоки між Іраном і Оманом. Очікується, що він розвантажить свій вантаж у Китаї 27 червня, як показують дані LSEG і Kpler. Компанія QatarEnergy, що володіє судном Al Rayyan, поки не відповіла на запит Reuters.

Крім того, супертанкер Eagle Verona пройшов через Ормузьку протоку 23 травня. Як очікується, судно прибуде в порт Нінбо в Китаї 12 червня з вантажем у 2 млн барелів нафти, як показують дані LSEG і Kpler.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп оголосив про початок масштабної гуманітарної місії з евакуації іноземних суден, що залишилися заблокованими в Ормузькій протоці. Ініціатива покликана вивести цивільні судна та їхні екіпажі з небезпечного району, де тривають бойові дії на Близькому Сході.

Об'єднані Арабські Емірати заявили про вихід з ОПЕК і ОПЕК+, завдавши важкого удару групам експортерів нафти та їхньому фактичному лідеру, Саудівській Аравії, у той час, коли війна з Іраном спричинила історичний енергетичний шок і вразила світову економіку.

15 травня ціни на нафту піднялися на понад 1% після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що Китай прагне закуповувати нафту у Сполучених Штатів. Також ринок продовжує відчувати занепокоєння щодо атак на танкери та їхніх затримань, незважаючи на твердження Ірану про проходження через Ормузьку протоку приблизно 30 суден.

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22 травня агентство Bloomberg із посиланням на дані аналітиків американської консалтингової компанії Rapidan Energy Group повідомило, що в разі, якщо блокування Ормузької протоки триватиме до серпня, це загрожуватиме глобальній економіці спадом, який можна буде порівняти зі світовою фінансовою кризою 2008 року.

Базовий сценарій консалтингової фірми передбачає відновлення роботи протоки в липні. За такого варіанту розвитку подій експерти прогнозують сукупне падіння попиту на нафту на 2,6 млн барелів на добу і збільшення вартості нафти марки Brent до 130 доларів за барель, підсумували в агентстві.