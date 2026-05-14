Вид з повітря на острів Кешм, що належить Ірану, і Ормузьку протоку (Фото: REUTERS/Stringer/File Photo)

Тегеран почав дозволяти деяким китайським суднам проходити через Ормузьку протоку після досягнення порозуміння щодо іранських протоколів управління цим водним шляхом.

Про це пише Reuters з посиланням на напівофіційне інформагентство Fars.

Як зазначають журналісти, повідомлення Fars з’явилося після того, як президент США Дональд Трамп, який перебуває з державним візитом у КНР, погодився з китайським лідером Сі Цзіньпіном, що Ормузька протока має бути відкрита для вільного потоку енергоносіїв.

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Джерело розповіло Fars, що цей крок зробили після запитів міністра закордонних справ та посла Китаю в Ірані. Причому Тегеран погодився сприяти проходу низки китайських кораблів відповідно до стратегічного партнерства двох країн.

Reuters пише, що Іран вже під час війни заявляв, що нейтральні судна, зокрема ті, що пов’язані з КНР, можуть проходити через протоку, якщо вони координують свої дії з іранськими збройними силами.

Дані відстеження суден свідчать, що китайський супертанкер, що перевозив 2 млн барелів іракської сирої нафти, у середу пройшов через Ормузьку протоку після того, як на понад два місяці застряг у Перській затоці через війну в Ірані.

7 травня телеканал CNN повідомив, що Іран запровадив низку нових правил для суден, які хочуть пройти через Ормузьку протоку.

Документ під назвою Декларація про судно є заявкою, виданою новоствореним іранським Управлінням Перської затоки (PGSA). Заповнювати його повинні керівники всіх суден, що проходять транзитом через протоку.

Документ містить понад 40 питань, відповідаючи на які необхідно вказати назву судна та ідентифікаційний номер, будь-які «попередні назви», країну походження та інші дані.