Президент США Дональд Трамп запропонував перейменувати Ормузьку протоку на свою честь, назвавши її протокою Трампа.

Про це він написав у середу, 2 вересня, у своїй соцмережі Truth Social.

Свою пропозицію президент аргументував тим, що Ормузька протока, за його словами, нині «перебуває під контролем США».

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«Тепер, коли вона перебуває під контролем США, чи не варто нам перейменувати Ормузьку протоку на протоку Трампа? Як і сама Америка, вона стане „гарячішою“, ніж будь-коли раніше!» — заявив Трамп.

Ормузька протока є міжнародним водним шляхом, частини якого проходять через територіальні води Ірану та Оману. Вона не перебуває у власності однієї держави.

18 серпня Трамп назвав Ормузьку протоку «новою територією США», опублікувавши у Truth Social фрагмент карти з відповідним написом. На зображенні він виділив ділянку моря між Перською та Оманською затоками, де розташована протока.

Ормузька протока / Інфографіка: NV

Війна США проти Ірану — головне

Ормузька протока, один із найважливіших маршрутів для світового транспортування нафти, була заблокована після початку війни між США та Іраном наприкінці лютого. Це призвело до стрімкого зростання цін на нафту на світових ринках.

18 червня рух через протоку відновили після домовленості між Вашингтоном і Тегераном про 60-денне припинення бойових дій. Тоді США скасували морську блокаду іранських портів, а перші танкери змогли пройти стратегічним маршрутом.

Однак уже на початку липня бойові дії поновилися, а Іран заявив про повторне закриття Ормузької протоки. Після цього сторони знову почали завдавати ударів одна по одній.

13 серпня міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що військові мають достатньо ресурсів, аби безстроково підтримувати морську блокаду Ірану, а кораблі можуть за потреби змінювати один одного в регіоні. Наступного дня, 14 серпня, Трамп заявив, що після завершення війни з Іраном має намір оголосити Ормузьку протоку територією США, додавши, що Штати вже встановили блокаду протоки й не дозволятимуть суднам проходити нею без американського дозволу.

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Іран регулярно атакує кораблі, які намагаються пройти через протоку без його дозволу. У відповідь Сполучені Штати завдають ударів по об'єктах іранської військової інфраструктури.

На початку серпня голова Вищої ради національної безпеки Ірану Мохаммад Багер Золгадр заявив, що Тегеран готовий відкрити Ормузьку протоку лише після виконання низки вимог. Серед них — виведення американських військових, припинення бойових дій, скасування морської блокади, компенсація збитків від війни, а також розмороження іранських активів, заблокованих за кордоном.