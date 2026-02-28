В Ірані після ударів США та Ізраїлю фіксували масштабні відключення інтернету

Іранське суспільство сприймає удари як атаку на репресивний апарат режиму (Фото: Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS)

Після масованих ударів США та Ізраїлю по Ірану в країні фіксували перебої з інтернетом. Про це повідомила курдська журналістка з Ірану Ажін Хоссейні в коментарі для Суспільного .

За її словами, згідно з даними NetBlocks, в Ірані спостерігалися значні обмеження доступу до мережі. Хоссейні додала, що влада країни вже неодноразово застосовувала подібну тактику під час кризових ситуацій.

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«Тактика, яку режим використовує неодноразово, щоб запобігти мобілізації громадськості та приховати повний масштаб збитків», — пояснила вона.

Журналістка також розповіла про настрої всередині країни. За її словами, реакція населення контрастує з офіційною риторикою.

«Всупереч офіційній пропаганді, значна частина іранського суспільства — виснажена репресіями та бідністю — сприймає ці атаки не як напад на Іран, а як удар по репресивній машині режиму», — зазначила вона.

Удар США та Ізраїлю по Ірану — що відомо

28 лютого міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що країна завдала превентивного удару по Ірану.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив початок «великомасштабних бойових дій» і закликав Корпус вартових Ісламської революції скласти зброю.

У столиці Ірану Тегерану та інших великих містах лунали вибухи. Як показують супутникові знімки, палац верховного лідера Алі Хаменеї було повністю зруйновано.

Reuters спочатку повідомляло, що аятола Алі Хаменеї не перебував в Тегерані під час спільного удару США та Ізраїлю і що його «перевезли у безпечне місце».

Пізніше ізраїльський телеканал Channel 12 із посиланням на неназвані джерела повідомив, що Хаменеї міг бути ліквідований.

У відповідь на атаку Іран запустив балістичні ракети по Ізраїлю. Також іранські ракети атакували Катар, ОАЕ, Бахрейн, Кувейт, Саудівську Аравію та Йорданію, повідомлялося про удар по військових базах США.