«Настав час взяти відповідальність». ООН проголосувала за нову карту світу, що показує справжні масштаби Африки

ООН проголосувала за ухвалення резолюції , яка передбачає офіційну поступову відмову світу від традиційної карти Меркатора на користь карти, що точніше відображає розміри Африки.

Про це у п’ятницю, 4 вересня, повідомляє The Guardian.

На засіданні у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку Генеральна асамблея офіційно відмовилася від проєкції Меркатора XVI століття на користь карти, створеної на основі точнішої проекції Equal Earth 2018 року.

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За резолюцію проголосували 164 країни. Проти виступили лише США — їхній представник назвав резолюцію «зайвою». Ще шість країн утрималися.

Резолюції ООН не мають юридичної сили, тому країни та установи не будуть зобов’язані використовувати лише нову проекцію або забороняти стару. Однак очікується, що рішення призведе до оновлення шкільних навчальних програм і карт у повсякденних технологіях, зважаючи на широке використання проєкції Меркатора в освіті, технологіях та державному управлінні.

Порівняння карт Меркатора та Екерта IV / Фото: Міністерство закордонних справ Франції

Перед голосуванням міністр закордонних справ Того Роберт Дуссі заявив: «Це не політична дискусія, [а] наукова дискусія, тому що є наукові докази, тож ми всі маємо прийняти реальність».

Проєкцію Меркатора запровадив фламандський картограф Герард Меркатор у 1569 році для допомоги морякам у навігації. Майже п’ять століть потому вона досі залишається світовим стандартом.

Однак через особливості цієї проєкції регіони поблизу екватора здаються значно меншими, ніж є насправді, тоді як території у високих широтах виглядають набагато більшими. Наприклад, на карті Африка за розміром виглядає приблизно як Гренландія, хоча площа континенту у 14 разів більша за площу данської території.

«Тим, хто запитує, чому саме зараз, я відповідаю: а чому ні? Коли ми дивимося на карту світу … настав час змінити наратив. Настав час нам, в Африці, взяти на себе відповідальність і змінити те, що ми можемо змінити самі», — заявив Дуссі.