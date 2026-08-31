В Україні ліквідували колишнього помічника Жириновського, який був героєм мема

На війні проти України загинув колишній помічник лідера ЛДПР Володимира Жириновського Олександр Сафонов, відомий за вірусним відео «Сафонов, оплатить!».

Про це повідомляє The Insider з посиланням на ексдепутата Держдуми від ЛДПР Василя Власова.

За даними видання Осторожно, новости, колишньому помічнику Жириновського було 35 років.

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Власов заявив, що Сафонов брав участь у повномасштабному вторгненні проти України чотири роки і воював за контрактом. Його ліквідували 28 серпня.

Сафонов став відомим завдяки відео 2014 року, на якому Жириновський звернувся до свого помічника в аптеці фразою «Сафонов, оплатить!» — фраза стала популярним мемом у соцмережах.

Олександр Сафонов служив помічником одного з найодіозніших політиків Росії — Володимира Жириновського, який помер 6 квітня 2022 року від наслідків коронавірусної хвороби. Лідер ЛДПР прославився ще з 1990-х завдяки бійкам з колегами в Держдумі та скандальними ксенофобськими, антиукраїнськими й сексистськими висловлюваннями.

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Наприкінці грудня 2021 року, напередодні повномасштабного вторгнення, Жириновський закликав до бомбардування України в новорічну ніч, заявивши, що особисто віддав би такий наказ, якби обіймав посаду президента. Виступаючи з трибуни Держдуми 27 грудня 2021 року, він фактично визнав, що Росія давно готувала повномасштабну війну: «Відмовляєтесь [виконувати вимоги РФ] — тоді ми можемо прийняти іншу програму. А яку — ви відчуєте о 4 годині ранку 22 лютого. […] Це буде рік, коли нарешті Росія стане великою країною, і всі повинні заткнутися і поважати нашу країну».