«250 тисяч євро в криптовалюті». В Іспанії за підозрою у вбивстві українського банкіра затримали його сина

Згідно з результатами судмедекспертизи, на тілі Олександра Адаріча-старшого було знайдено сліди насильства на шиї та зап’ястках (Фото: nacburo.org)

В Іспанії поліція за підозрою в убивстві в січні 2026 року 54-річного українського підприємця-банкіра Олександра Адаріча затримала його 34-річного сина.

Про це 27 лютого повідомляє італійське видання Ansa. Чоловіка затримали в Барселоні на підставі ордера на арешт.

За версією слідства, смерть стала наслідком викрадення, до якого може бути причетний його син. 34-річного чоловіка підозрюють у співучасті у викраденні батька — щоб змусити того перевести 250 тисяч євро в криптовалюті.

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Як повідомили в поліції, у розшук у цій справі оголошено ще чотирьох осіб.

«Син нібито заманив батька в пастку разом з іншими людьми, на яких зараз зосереджено розслідування мобільної групи поліції. Ці люди, можливо, вже давно займаються подібними вимаганнями грошей у криптовалюті. Необхідно перевірити, чи був 54-річний чоловік убитий, а потім викинутий з вікна», — пише видання.

Як вважають правоохоронці, підозрюваний переконав батька-бізнесмена, який разом із ним працював у сфері фінансів та інвестицій, поїхати в Мілан для участі в «діловій зустрічі» в будівлі готелю на вулиці Неріно в Мілані, і «вступив у змову з метою змусити його перевести 250 тисяч євро в криптовалюті».

За версією слідства, там Адаріча зв’язали і, ймовірно, катували, щоб отримати доступ до криптогаманця. Технічні експертизи відновили історію пересувань 54-річного бізнесмена і його пересування в день смерті.

«Завдяки аналізу камер відеоспостереження і телефонних записів вдалося простежити пересування його сина і встановити його роль у смерті батька», — цитує поліцейських Ansa.

Сам підозрюваний розповів поліції малоправдоподібну версію — мовляв, його і його батька спочатку викрали в цьому готелі кілька людей, але потім «йому сказали повернутися в Іспанію», пише видання.

Згідно з результатами судмедекспертизи, на тілі Адаріча-старшого виявили сліди насильства на шиї та зап’ястках — тобто його, цілком ймовірно, зв’язали і побили.

«Того дня вдень бачили чоловіка, який визирав із вікна, з якого впав колишній банкір, а потім цей самий чоловік, виходячи, зустрів доглядачку, в якої запитав англійською, що сталося. Щоб зрозуміти, чи помер Олександр Адаріч до падіння або внаслідок падіння, необхідно провести розтин, який відбудеться 9 березня», — підсумувало видання.

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29 січня стало відомо, що поліція Мілана розслідує смерть ексголови правління Укрсиббанку та ексвласника українських банків Фідобанк, Євробанк, Ерсте банк Олександра Адаріча.

Повідомляли, що 23 січня він випав із вікна готелю типу B&B на вулиці Неріно в Мілані.

Раніше повідомлялося, що в червні 2025 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб завершив ліквідацію Фідобанку.

У 2016 році Національний банк України ухвалив рішення про віднесення на той час одного з 30 найбільших банків України Фідобанку до категорії неплатоспроможних.

Фідобанк був створений на основі двох іноземних гравців банківського ринку. У 2012 році Олександр Адаріч придбав СЕБ Банк, а в 2013-му — Ерсте Банк, які потім були об'єднані в єдиний Фідобанк. Неофіційно джерела на ринку стверджували ЗМІ, що за Адарічем стояв колишній міністр фінансів Юрій Колобов і син експрезидента — Олександр Янукович.