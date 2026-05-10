Осередок виробництва шахедів: територія російської Алабуги розширилася на 340 га за рік — Радіо Свобода
На території ОЕЗ Алабуга у Росії будують нові виробничі приміщення та ангари, травень 2026 року (Фото: Радіо Свобода)
Територія російської особливої економічної зони Алабуга, де країна-агресор виробляє шахеди, розширилася на 340 гектарів за останній рік, повідомляє російська служба Радіо Свобода, яка порівняла супутникові знімки за травень 2025 року та травень 2026 року.
Кадри свідчать, що будівництво нових ангарів триває в північній частині зони. Також за останній рік в центрі Алабуги з’явилися нові житлові та виробничі приміщення.
У квітні 2026 року, згідно з супутниковими знімками, активні будівельні роботи розпочалися також на території площею понад 450 гектарів на південь від ОЕЗ Алабуга — з іншого боку від федеральної автодороги М-12 Схід, що проходить поряд із зоною.
Також на знімках видно будівництво ще однієї траси, що веде від М-12 до особливої економічної зони.
Раніше Радіо Свобода писало, що на території Алабуги розгорнуто щонайменше 19 веж для протидії повітряним атакам. Ймовірно, вони оснащені великокаліберними кулеметами. Також нещодавно OSINT-аналітики помітили першу вежу для зенітно-ракетного комплексу Панцир на території ОЕЗ.
Алабуга — це особлива економічна зона промислово-виробничого типу в Єлабузькому районі Республіки Татарстан у Росії. Розташована за 10 км від Єлабуги та має загальну площу близько 4000 га. Тут налагоджено серійне виробництво російських ударних дронів типу шахед — Герань-1, Герань-2 і Гербера.
Сили оборони вже неодноразово атакували БпЛА виробничі підприємства ОЕЗ у Татарстані.