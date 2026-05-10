На території ОЕЗ Алабуга у Росії будують нові виробничі приміщення та ангари, травень 2026 року (Фото: Радіо Свобода)

Територія російської особливої економічної зони Алабуга , де країна-агресор виробляє шахеди, розширилася на 340 гектарів за останній рік, повідомляє російська служба Радіо Свобода , яка порівняла супутникові знімки за травень 2025 року та травень 2026 року.

Кадри свідчать, що будівництво нових ангарів триває в північній частині зони. Також за останній рік в центрі Алабуги з’явилися нові житлові та виробничі приміщення.

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У квітні 2026 року, згідно з супутниковими знімками, активні будівельні роботи розпочалися також на території площею понад 450 гектарів на південь від ОЕЗ Алабуга — з іншого боку від федеральної автодороги М-12 Схід, що проходить поряд із зоною.

Також на знімках видно будівництво ще однієї траси, що веде від М-12 до особливої економічної зони.

Раніше Радіо Свобода писало, що на території Алабуги розгорнуто щонайменше 19 веж для протидії повітряним атакам. Ймовірно, вони оснащені великокаліберними кулеметами. Також нещодавно OSINT-аналітики помітили першу вежу для зенітно-ракетного комплексу Панцир на території ОЕЗ.

Алабуга — це особлива економічна зона промислово-виробничого типу в Єлабузькому районі Республіки Татарстан у Росії. Розташована за 10 км від Єлабуги та має загальну площу близько 4000 га. Тут налагоджено серійне виробництво російських ударних дронів типу шахед — Герань-1, Герань-2 і Гербера.

Сили оборони вже неодноразово атакували БпЛА виробничі підприємства ОЕЗ у Татарстані.