Дим здіймається після іранської атаки з порту Джебель-Алі, який розташований за 35 км від Дубая (Фото: REUTERS/Abdelhadi Ramahi)

Українська телеведуча Василіса Фролова, яка живе в Об'єднаних Арабських Еміратах, в інтерв'ю Radio NV — про те, як відчувається війна на Близькому Сході в найбільшому місті ОАЕ Дубаї.

— Що зараз бачиш ти? Ти раніше вже казала, що не всій інформації можна довіряти, що паніки немає. Розкажи, як цю війну зустріли в Дубаї? Що робить місцева влада?

— Паніки немає. Але я щойно приїхала додому, в мене все одно трусяться трохи руки, бо ми бачили багато диму. Не можна його знімати.