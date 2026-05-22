Вперше за вісім років у Єлисейському палаці провели обшуки

Палац відкрили для обшуку вперше за 8 років (Фото: Wikimedia Commons)

21 травня у Єлисейському палаці провели обшуки в рамках розслідування фінансових махінацій під час організації державних поховань видатних діячів у паризькому Пантеоні. Про це повідомляє BFMTV з посиланням на Національну фінансову прокуратуру Франції.

Судове розслідування відкрили ще у жовтні 2025 року за підозрою у фаворитизмі, корупції, незаконному здобутті вигоди та зловживанні впливом. Слідство визначає умови, за яких Центр національних пам’яток (CMN) присуджував державні контракти на організацію урочистих церемоній у Пантеоні.

Реклама

За даними Le Canard Enchaîné, правоохоронців зацікавила багаторічна співпраця з компанією Shortcut Events, яка організовувала урочистості протягом 22 років. Кожна церемонія, за інформацією видання, обходилася державі приблизно у 2 мільйони євро.

Обшук у палаці став можливим лише після тривалих «інституційних переговорів» між прокуратурою та адміністрацією президента. Це була вже друга спроба слідчих потрапити до Єлисейського палацу: перша відбулася 14 квітня, проте тоді доступ до приміщень не надали.

Адміністрація президента Еммануеля Макрона послалася на статтю 67 Конституції, яка гарантує недоторканність резиденції глави держави та звільняє президента від кримінальної відповідальності або обов’язку свідчити під час перебування на посаді.

Це перший обшук у резиденції французького президента за останні вісім років. Попередній випадок відбувся у 2018 році в рамках скандальної «справи Беналла», пов’язаної з побиттям демонстранта колишнім радником Макрона.