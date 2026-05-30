В Естонії заговорили про обов’язкову строкову службу для жінок

Впродовж найближчих 14 років Естонія ще зможе покривати потреби за рахунок чоловіків (Фото: Photo by Matthew Hintz from Pexels)

Голова Департаменту оборонних ресурсів Естонії Ану Раннавескі заявила, що через демографічну ситуацію обов’язковий призов жінок у країні є лише питанням часу.

Про це заявила голова Департаменту оборонних ресурсів Естонії Ану Раннавескі в ефірі Vikerraadio, повідомляє ERR.



За її словами, нині більшість призовників в Естонії становлять чоловіки, однак демографічні показники свідчать, що в майбутньому цього ресурсу може бути недостатньо для виконання оборонних планів.

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Раннавескі зазначила, що раніше в Естонії народжувалося до 15 тисяч хлопчиків на рік, тоді як зараз — лише близько 4−5 тисяч.

За її словами, до 2040 року проблема стане очевидною, оскільки країна може не мати змоги щороку комплектувати необхідні 4100 призовників.

Водночас посадовиця наголосила, що впродовж найближчих 14 років Естонія ще зможе покривати потреби за рахунок чоловіків, однак рішення щодо майбутньої моделі служби потрібно готувати вже зараз.