Понад 60% жителів Естонії заявили , що готові брати участь в обороні країни відповідно до своїх умінь і можливостей.

Про це повідомляє ERR із посиланням на опитування, проведене на замовлення Міністерства оборони Естонії.



За результатами дослідження, 81% респондентів вважають, що Естонія має чинити опір агресору в разі нападу. Більше половини опитаних переконані, що країна зможе протриматися до прибуття підкріплення від союзників.

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Готовність долучитися до оборони висловили 62% респондентів. Серед етнічних естонців цей показник становить 69%, серед представників інших національностей — 48%.

Також 81% опитаних підтримують регулярне проведення резервістських зборів, а майже 80% позитивно оцінюють спільні навчання із союзниками у повітряному просторі Естонії.

Найімовірнішими загрозами естонці вважають дезінформацію та кібератаки — їх назвали ймовірними або дуже ймовірними 86% і 84% респондентів відповідно.

Напередодні голова Департаменту оборонних ресурсів Естонії Ану Раннавескі заявила, що через демографічну ситуацію обов’язковий призов жінок у країні є лише питанням часу.