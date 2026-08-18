У Німеччині спростили обмін українських водійських посвідчень: що змінилося

Як повідомили дипломати, Німеччина офіційно включила Україну до переліку держав, для яких діють спрощені умови обміну водійських посвідчень (Фото: Slovoidilo)

З 18 серпня власники чинних українських водійських посвідчень категорій A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D та DE можуть обміняти їх на німецькі без складання теоретичного та практичного іспитів.

Про це повідомили у пресслужбі посольства України в Німеччині.

Як повідомили дипломати, Україну було офіційно включено до переліку держав, для яких діють спрощені умови обміну — Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV). Повідомлення про це було опубліковано 17 серпня 2026 року в Офіційному віснику федеральних законів Німеччини (Bundesgesetzblatt).

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Як вказано в повідомленні, українське водійське посвідчення категорії A1 відповідає німецькій категорії AM. Для категорій C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D та DE залишається обов’язковим підтвердження медичної придатності (Anlage 5 FeV) та вимог до зору (Anlage 6 FeV).

Якщо українські категорії C або D були видані без категорії B, то для отримання німецької категорії B необхідно скласти теоретичний і практичний іспити. Німецьку категорію C або D без попередньої категорії B отримати неможливо, повідомили у посольстві.

Крім того, для обміну посвідчення необхідно мати офіційне місце проживання у Німеччині (Wohnsitz). Процедура обміну проводиться в місцевому відповідному органі з видачі та реєстрації водійських прав (Führerscheinstelle) за місцем реєстрації.

При цьому, з огляду на відмінності окремих вимог залежно від федеральної землі українські дипломати рекомендують перевіряти актуальну інформацію безпосередньо в місцевому відомстві.

Також відомо, шо обмін водійських посвідчень не відбуватиметься автоматично — власники посвідчення мають подати відповідну заяву до компетентного органу.

8 липня голова МВС Ігор Клименко заявив, що Кабмін ухвалив зміни до правил видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами — тепер їх видаватимуть на п’ять або 15 років залежно від категорії транспортного засобу.

Міністр також уточнив, що на 15 років видаватимуть посвідчення для водіїв мотоциклів і легкових автомобілів (категорії А1, А, В, В1, ВЕ).

На п’ять років посвідчення водія видаватимуть для водіїв вантажного і пасажирського транспорту (категорії С, СЕ, С1, С1Е, D, DE, D1, D1Е, Т). Голова МВС пояснив таку ситуацію тим, що відповідальність таких водіїв на дорогах вища, тому вони повинні будуть проходити медогляд кожні п’ять років.