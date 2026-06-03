На тлі регулярних ударів по РФ. У Москві слідом за Бєлгородом та Курськом обмежили продаж бензину

У Москві слідом за "ЛНР" та окупованим Кримом обмежили продаж бензину на тлі пожвавлення ударів ЗСУ по нафтовій інфраструктурі РФ. Мережа автозаправок ОРТК заявила про обмеження на продаж бензину в одні руки, пише російське видання Важные новости .

Згідно з оголошенням, з 30 травня одному клієнту можуть продати не більше 60 літрів бензину і не більше 100 літрів дизельного палива.

«Обмеження діють у всій мережі та мають тимчасовий характер», — підтвердили представники ОРТК у коментарі Осторожно, Москва.

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Заправки Лукойлу продають не більше ніж 100 літрів бензину одній особі, пишуть росЗМІ. На станціях Газпрому перестали продавати понад 100−150 літрів будь-якого палива. Представники Татнефти та Роснефти заявили, що компанії не вводили обмеження, але вони можуть з’явитися на окремих заправках.

2 червня стало відомо, що у Бєлгородській та Курській областях АЗС Роснефти перестали відпускати АІ-92 у каністри. У Бєлгороді відмовляються заправляти автомобілі до повного бака, у Курську — обмежили 20 літрами на один автомобіль.

Крім цього, окупаційна влада Луганської області обмежила продаж палива на автозаправних станціях до 20 літрів у руки. Ліміти на купівлю палива запровадили нібито через значне зростання попиту, що «в умовах проблем із логістикою може спричинити дефіцит». Йдеться про продаж бензинів А-92, А-95 та дизельного пального.

Ситуація з паливом у Росії та на ТОТ України — головне

Наприкінці травня окупаційна влада Криму також запровадила ліміти на продаж палива — до 20 літрів на добу для людини. Згодом у Мережі писали, що на півострові зупинили продаж талонів для купівлі бензину для фізосіб.

1 червня президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські атаки від початку 2026 року уразили 15 російських нафтопереробних заводів. Майже 40% первинної переробки нафти РФ станом на травень виведено з ладу.

За даними Bloomberg, атаки Сил оборони на НПЗ змусили РФ заборонити експорт авіаційного палива, а нафтопереробка у Росії впала до найнижчого за 16 років рівня.