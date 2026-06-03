Більшість жителів Швейцарії , 52%, виступають проти обмеження чисельності населення країни до 10 мільйонів осіб.

Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з результатами опитування, підтримку Ініціативи сталого розвитку висловили приблизно 45% респондентів. Проти введення обмежень виступила понад половина опитаних.

Реклама

Уряд і бізнес виступають проти таких нововведень, оскільки це, на їхню думку, завдасть шкоди економіці Швейцарії. Наразі населення країни становить 9,1 мільйона осіб.

Питання імміграції у Швейцарії обговорюють уже багато років. Зокрема, за це виступає Швейцарська народна партія (SVP), яка вважає, що мігранти можуть становити загрозу для суверенітету країни, її культури та ідентичності.

Якщо рішення буде ухвалено, уряд почне обмежувати в'їзд іноземців, щойно населення країни досягне 9,5 мільйонів мешканців. Це може статися приблизно через чотири роки.

Питання щодо обмеження чисельності населення до 10 мільйонів винесуть на голосування 14 червня.