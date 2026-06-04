Камери в Нью-Йорку зняли групи людей, які заходять у каналізаційні люки вночі (Фото: Скриншот із відео)

У Нью-Йорку (США) поліція розслідує серію відео, на яких групи людей вночі входять і виходять із каналізаційних люків у різних районах міста, що викликало здивування мешканців.

Про це у середу, 3 червня, пише The Associated Press.

У місті виникло багато жартівливих версій — від «людей-підземників» до «мисливців на крокодилів» чи «героїв Mario». Але поліція вже розслідує серію дивних випадків, зафіксованих камерами спостереження в Брукліні та Квінсі, зазначили в ЗМІ.

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Там підкреслили, що загалом зафіксовано щонайменше три випадки, коли групи людей вночі заходили або виходили з каналізаційних тунелів через люки.

Mole people? Treasure hunters? Something else?



Police are investigating a string of bizarre incidents involving mysterious groups of people entering and exiting New York City sewers through manholes in the dead of night.



Videos show different groups equipped with flashlights,… pic.twitter.com/MV1HxhOpr0 — Fox News (@FoxNews) June 3, 2026

В одному з відео, знятому вранці в районі Вільямсбурга, близько семи осіб вибралися з люка просто посеред перехрестя, на очах у машин. Дехто був із налобними ліхтарями та інструментами, схожими на лопати. Один із них ледь не потрапив під авто під час виходу на поверхню.

В іншому випадку в районі Ґрейвсенд близько другої ночі з люка також вийшла група приблизно з семи людей. Вони підійшли до припаркованих машин і дістали змінний одяг, щоб перевдягнутися. За даними поліції, вони зайшли в каналізацію близько 23:00 і могли перебувати під землею близько трьох годин.

Ще один інцидент стався 5 травня в Квінсі, де троє людей у захисному спорядженні зняли кришку люка та спустилися вниз.

Департамент охорони довкілля Нью-Йорка заявив, що перевірив каналізаційні системи в Брукліні й підтвердив, що пошкоджень інфраструктури немає. Випадок у Квінсі ще розслідують.

Представник відомства Роб Волевша підкреслив, що проникнення в каналізацію є незаконним і надзвичайно небезпечним через токсичні гази, ризик затоплення, нестійкі конструкції та замкнені простори. Він наголосив, що людям не слід спускатися в люки чи колектори.

Поліція заявляє, що наразі не бачить загрози для громадської безпеки, постраждалих немає, а розслідування триває.

Водночас мешканці району Вільямсбурга сумніваються, що це просто «цікавість». Один із них припустив, що люди могли щось шукати або мати приховані мотиви, адже «семеро дорослих не спускаються туди просто так».