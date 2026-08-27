Канада вже багато років намагається впоратися зі справжньою «епідемією» крадіжок автомобілів. Щороку зникають тисячі машин – і з’ясувалося, що здебільшого вони «осідають» в Росії .

Про це написала The New York Times у четвер, 27 серпня.

Видання пояснило, що таке бурхливе зростання чорного ринку обумовлено санкціями, під якими перебуває держава-агресор РФ. Обмеження, запроваджені західними країнами через розв’язану проти України війну, позбавили Росію легального імпорту. Проте попит лишився, і доставка викрадених автомобілів преміум-класу стала дуже прибутковим бізнесом для міжнародних злочинних угруповань.

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NYT посилається на дані Королівської кінної поліції Канади, згідно з якими найбільше викрадених у Канаді автомобілів було виявлено в Росії. Інтерпол зареєстрував 4798 таких повідомлень із лютого 2024-го до липня 2026 року. Але насправді викрадених автомобілів може бути набагато більше.

Особливо великим попитом користуються пікапи, як-от Toyota Tundra, Ford F-150 та Dodge Ram.

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Зокрема Dodge Ram можуть використовуватися у військових цілях: російський пропагандистський телеканал Звезда торік показав цілу колону таких автівок біля заводу з виробництва дронів, а також запуск безпілотника з кузова одного з пікапів.

Заможні росіяни цікавляться і позашляховиками Land Rover. Один зі співробітників канадської прикордонної служби розповів NYT, що в контейнерах у порту Монреаля зараз щотижня знаходять 20−30 викрадених автомобілів загальною вартістю до 2 млн доларів.

В Інтерполі уточнили, що автівки крадуть не просто так, а на замовлення: покупці з-за кордону вказують конкретно, які автомобілі їх цікавлять.

У російському МВС стверджують, що із 2022 року в Росії було виявлено близько 1500 іномарок, які перебувають у міжнародному розшуку. Проте у липні видання The Moscow Times написало, що росіянам хочуть дозволити реєструвати автомобілі, внесені до бази Інтерполу. Відповідний законопроєкт внесли до Держдуми РФ.

Видання зазначило, що йдеться насамперед про автомобілі, які розшукуються за ініціативою «недружніх» країн, але були ввезені до Росії та куплені її громадянами.