Четверо колишніх російських військових , які зараз перебувають за кордоном, розповіли журналістам BBC про жорстокі тортури всередині військ РФ. Двоє чоловіків стверджують, що бачили, як солдатів страчували на місці за відмову від наказів.

Один з учасників документального фільму Нульова лінія: Всередині російської війни Ілля розповів, що його мобілізували разом із 78 іншими чоловіками у вербувальному центрі в місті Пермь. Після прибуття в Україну більшість чоловіків відправили одразу на передову, а він опинився на командному пункті.

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Чоловік каже, що був свідком того, як командир розстріляв чотирьох військових впритул. За його словами, одного в Пантелеймонівці та трьох у Новоазовську на окупованій території Донецької області начебто через те, що ті втекли з лінії фронту і відмовилися повертатися.

«Найсумніше, що я їх знав. Я пам’ятаю, як один із них кричав: „Не стріляй, я зроблю все!“, але він (командир — ред.) все одно „прицілився“ в них», — розповів Ілля.

«Прицілювання» зазвичай проводиться як покарання за відмову від наказів і є засобом залякування для інших, хто, можливо, думає зробити те саме, розповіли інші військові в коментарі журналістам.

Подібне розповів ще один російський окупант — Дмитро. Він став частиною армії РФ у жовтні 2022 року. За його словами, він не хотів нікого вбивати, тому став парамедиком. У 25-й бригаді чоловік бачив, як його побратимів стратили за наказом командира Олексія Ксенофонтова, нагородженого Золотою Зіркою і званням Герой Росії.

Він також описує, як бачив тіла 20 розстріляних чоловіків, які прибули на його базу попередньої ночі. Йому повідомили, що цих чоловіків розстріляв командир, а їхні банківські картки забрали командири.

У документальному фільмі BBC також згадується інший колишній солдат, який побажав не називати свого імені. Йдеться про старшого штабного офіцера, який прослужив у російській армії 17 років. Він стверджує, що розмовляв із людиною, яка допомогла вбити групу високопоставлених офіцерів.

Чоловік сказав, що був частиною «ліквідаційного загону, відправленого для знищення всіх тих, хто вижив», — згадує колишній офіцер.

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Тих, кого не вбили за відмову від штурму, часто катують. Ілля показав відео в Telegram зі свого підрозділу в Пантелеймонівці на Донеччині, на якому трьох чоловіків тримали в ямі, називали «тваринами» і сипали в яму сухе зерно як їжу.

Деяких чоловіків «морили голодом кілька днів» і били струмом, каже Ілля. Він розповів, що його самого катували за відмову брати участь в одному зі штурмів.

«Мене прив’язали до дерева, кілька разів ударили кийком і приставили пістолет до голови. Я не знаю, як це сказати, вони ходили на мене в туалет. Командир усім сказав: „У нас новий туалет“. Я був зв’язаний півдня», — заявив він.

Після того як його розв’язали, Ілля спробував покінчити життя самогубством.

Четвертий герой фільму Денис каже, що його побили і вибили зуби після того, як він відмовився шукати зниклий дрон. Його підвищили, незважаючи на те, що він сказав, що не хоче ставати офіцером.

Після підвищення він не послав своїх людей на м’ясний штурм, через що його заарештувала військова поліція і відвезла до імпровізованої в’язниці в Зайцевому. Там його катували, зокрема й струмом, щодня протягом 72 днів, розповів чоловік.