700 км від України: Сили оборони вночі атакували НПЗ у російському Ярославлі — Зеленський

Сили оборони України вночі у п'ятницю, 22 травня, атакували дронами нафтопереробний завод у російському Ярославлі , що розташований приблизно за 700 км від України, повідомив президент Володимир Зеленський.

Він розповів про доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо застосування далекобійних дронів проти російських нафтопереробки та експорту.

«Повертаємо війну додому, в Росію, і це цілком справедливо», — вказав Зеленський.

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Також Сили оборони вночі атакували визначені цілі на тимчасово окупованій території України. Зеленський анонсував подальші «далекобійні санкції» проти Росії у відповідь на удари по українських містах.

Вночі 22 травня повідомлялося про нову атаку БпЛА на Ярославську область та численні вибухи в обласному центрі. Місцева влада перекривала рух транспорту на виїзді з Ярославля в бік Москви.

19 травня Генштаб ЗСУ підтверджував ураження нафтоперекачувальної станції Ярославль-3 у районі російського населеного пункту Семибратово. Було підтверджено пошкодження чотирьох нафтових резервуарів загальним об'ємом 140 тисяч кубічних метрів.