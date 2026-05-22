Пожежа на установці АВТ-6 на нафтопереробному заводі Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез, 20 травня 2026 року (Фото: Exilenova+ / Telegram)

Четвертий за величиною нафтопереробний завод Росії – ТОВ Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез зупинив роботу своєї головної установки первинного перероблення нафти після атаки українських дронів 20 травня, повідомляє Reuters з посиланням на два джерела в галузі.

Завод Лукойлу є другим за величиною виробником бензину у Росії зі здатністю переробляти 16 мільйонів метричних тонн нафти на рік, що еквівалентно приблизно 320 000 барелів на день.

Реклама

Зупинка установки АВТ-6 (CDU-6) призведе до різкого зниження обсягів виробництва нафтопереробного заводу, що додасть ще більшої невизначеності в енергетичному секторі Росії та постачанні палива, пише Reuters.

За даними видання, установка переробляла 25 700 метричних тонн на день, що еквівалентно приблизно 190 000 барелів, і становить 53% загальної потужності нафтопереробного заводу.

Як повідомляє Reuters, практично всі великі нафтопереробні заводи в центральній Росії були змушені зупинити або скоротити виробництво після атак українських дронів останніми днями.

НПЗ Лукойлу розташований поблизу міста Кстово в Нижньогородській області РФ. Генштаб ЗСУ підтверджував ураження заводу 20 травня, внаслідок чого було пошкоджено установку первинної переробки нафти АВТ-6, виникла пожежа.

Це була друга атака дронів на Кстово за останній тиждень — після вибухів та уражень 18 травня.

19 травня Генштаб також підтверджував удар по НПЗ Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез.