У Данії представили склад нового уряду на чолі з Метте Фредеріксен

У Данії офіційно представили склад нового уряду на чолі з прем’єр-міністеркою Метте Фредеріксен , яка обійматиме цю посаду вже третій термін поспіль.

Про це у середу, 3 червня, повідомляє видання The Guardian. Оголошення коаліційної угоди між Соціал-демократами, Соціал-ліберальною партією, Соціалістичною народною партією та центристською партією Помірковані поклало край двом місяцям політичної невизначеності після березневих парламентських виборів. Кількість міністерств у новому кабінеті скоротили з 25 до 21, при цьому вперше в історії країни більшість портфелів отримали жінки — 11 із 21 посади.

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Ключові для України відомства очолили політики, орієнтовані на продовження підтримки Києва. Посаду міністра закордонних справ зберіг за собою лідер партії Помірковані Ларс Льокке Расмуссен. Міністерство оборони очолить представник Соціал-демократичної партії Єппе Бруус Крістенсен, який раніше керував міністерствами оподаткування та зеленого переходу.

Чинна прем'єрка Метте Фредеріксен також відома своєю послідовною та жорсткою позицією щодо всебічної військової допомоги Україні.

Нова урядова програма Данії зосередиться на подоланні кризи вартості життя шляхом зниження ПДВ на продукти харчування вдвічі, скасування податку на фрукти та овочі, а також запровадження безкоштовного громадського транспорту для молоді до 22 років.

Водночас уряд пообіцяв розширювати національну оборону та чинити опір тиску США щодо контролю над Гренландією, на якому з міркувань американської безпеки наполягає Дональд Трамп. Також Данія продовжить дотримуватися жорсткої міграційної політики та планує депортувати більше іноземних злочинців.