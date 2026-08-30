Складається з двох периметрів. Супутники зафіксували масштабне будівництво на заводі по виробництву шахедів в Алабузі — фото

Навколо виробництва дронів в Алабузі зводять захист від атак безпілотників і ракет, дійшли висновку експерти (Фото: Скриншот відео / 5 канал / YouTube)

Супутники зафіксували будівництво масштабної системи захисту навколо заводу з виробництва ударних безпілотників в особливій економічній зоні «Алабуга» (Республіка Татарстан, Росія).

Про це пише аналітик Спенсер Фарагассо з Інституту науки та міжнародної безпеки (Good ISIS).

Зазначається, що знімки високої роздільної здатності від Vantor та Airbus, зроблені в липні й серпні поточного року, демонструють появу десятків великих ґратчастих веж навколо виробничих потужностей із випуску БПЛА та інших об'єктів, залучених до виробництва.

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Оборонна система складається з двох поясів веж, зазначають експерти.

Фото: Institute For Science And International Security

Фото: Institute For Science And International Security

Внутрішній периметр складається з нижчих споруд, що безпосередньо оточують основні виробничі об'єкти. Зовнішній периметр складається з вищих веж і охоплює ширшу територію.

Аналітики припускають, що конструкція призначена для встановлення металевої сітки з тросів, яка має захистити об'єкти. Це ускладнить атаку на виробництво крилатими ракетами та ударними безпілотниками.

Зведення веж розпочалося приблизно після 18 травня цього року, уточнюють аналітики, спираючись на супутникові знімки. Експерти констатують, що до кінця липня Алабуга досягла значного прогресу в будівництві зовнішнього периметра безпеки, який складається з більших веж. Він охоплює виробничі потужності підприємства Алабуга-Волокно.

Будівництво нових оборонних споруд відбувається в той час, коли Україна дедалі частіше атакує об'єкти по всій території Росії безпілотниками та крилатими ракетами FP-5, зазначають аналітики.

Фото: Institute For Science And International Security

Алабуга — це особлива економічна зона (ОЕЗ) у Росії, що є основним місцем виробництва дронів «Герань» (російська копія «Шахедів») та «Гербера». Вона розташована поблизу міста Єлабуга й займає площу близько 4 тис. га.

У травні стало відомо, що територія основного російського майданчика з виробництва шахедів за рік розширилася на 340 гектарів.

Інфографіка: NV

Порівняно з травнем 2025 року, станом на травень 2026-го будівництво нових ангарів в Алабузі тривало в північній частині зони; крім того, за рік було добудовано нові житлові та виробничі приміщення в її центральній частині.