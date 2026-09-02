«Важливий крок до відновлення справедливості»: Норвегія заарештувала російське судно за заявою Нафтогазу

Окружний суд Нур-Трумс і Сенья (Норвегія) 31 серпня 2026 року заарештував за заявою Групи Нафтогаз судно Професор Молчанов, що належить РФ та використовується для комерційних експедиційних круїзів.

Про це йдеться у повідомленні Нафтогазу у середу, 2 вересня.

Там зазначили, що арешт має забезпечити виконання арбітражного рішення про стягнення з держави-агресора Росії близько 4,22 млрд доларів, а також відсотків і витрат за незаконне захоплення активів Групи Нафтогаз в анексованому Криму.

Реклама

Згідно з рішенням суду, заарештоване судно не може залишати місце свого перебування — порт Баренцбург на Свальбарді (Шпіцбергені).

«Це ще один важливий крок до відновлення справедливості. Ми продовжимо розшукувати російські активи по всьому світу, доки присуджена Нафтогазу та іншим компаніям Групи компенсація не буде сплачена», — прокоментував в.о. голови правління Нафтогазу Сергій Федоренко.

У червні 2026 року агентство Reuters повідомляло, що в Швеції суд постановив передати Україні російське суховантажне судно Caffa, що вивозило зерно з тимчасово окупованих РФ українських територій. Суховантаж під прапором Гвінеї затримали в територіальних водах Швеції в Балтійському морі у березні.

Щодо компенсацій Нафтогазу, то 12 квітня 2023 року Арбітражний трибунал при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі зобов’язав Росію сплатити 5 млрд доларів компенсацій за збитки, спричинені захопленням активів компаній Групи Нафтогаз у Криму в 2014 році.

Арбітражне рішення було винесено після слухань щодо визначення суми компенсації, які завершилися в березні 2022 року на тлі повномасштабного вторгнення РФ в Україну.