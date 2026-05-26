Україна отримає близько €40 мільйонів від Норвегії на відновлення енергосистеми

Норвегія уклала нову угоду з ЄС, в рамках якої надасть Україні 425 млн норвезьких крон (приблизно €40 млн) на децентралізовану генерацію, відновлювану енергетику, акумуляторні накопичувачі енергії та гнучкі місцеві енергосистеми.

Про це повідомила пресслужба норвезького уряду у вівторок, 26 травня.

Як йдеться у пресрелізі, це фінансування зміцнить стійкість енергопостачання України, допоможе пришвидшити відновлення та забезпечити роботу критично важливих служб.

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«Україна повинна пережити майбутню зиму, одночасно будуючи енергетичну систему, що буде менш вразливою до нападів. У співпраці з ЄС Норвегія надає 425 млн норвезьких крон для зміцнення енергетичної безпеки України. Це фінансування допоможе Україні задовольнити нагальні потреби, а також сприятиме її відновленню, модернізації та шляху до членства в ЄС», — сказав міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде.

Європейська комісарка з питань розширення Марта Кос зазначила, що зосередження уваги на відновлюваних джерелах енергії та децентралізованому виробництві сприятиме енергетичній безпеці України. За її словами, це також наблизить Україну до поточних пріоритетів Євросоюзу через зелений перехід.

Пресслужба уряду Норвегії повідомила, що підтримку нададуть через Інвестиційну рамкову програму ЄС для України. Ця угода розроблена для мобілізації додаткового фінансування від банків та інших фінустанов.

6 травня уряд Норвегії оголосив про надання Україні 2,8 млрд крон (близько $302,8 млн) через механізм закупівлі американської зброї.