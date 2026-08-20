У Татарстані дрони атакували Нижньокамськ, під ударом опинився НПЗ — відео

20 серпня, 08:15
Нижньокамськ атакували безпілотники (Фото: Supernova+ / Telegram)

Нижньокамськ атакували безпілотники (Фото: Supernova+ / Telegram)

У четвер, 20 серпня, безпілотники атакували Нижньокамськ у Татарстані, під ударом опинився місцевий нафтопереробний завод.

Про це пише Telegram-канал Supernova+.

За даними OSINT-аналітиків Astra, один із дронів намагалися збити поблизу автомобільної газозаправної станції ЕктоГаз на вулиці Мурадяна. Вибух стався поруч із безпілотником, однак він продовжив рух у напрямку промислової зони міста.

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У цьому районі розташовані великі промислові підприємства, зокрема нафтопереробний комплекс ТАНЕКО, НПЗ ТАІФ-НК та Нижньокамськнафтохім.

Близько 06:00 влада Татарстану заявила про загрозу атаки безпілотників у кількох містах республіки, серед яких був і Нижньокамськ.

У ніч проти 10 серпня Сили оборони України уразили нафтопереробний завод ТАНЕКО у Нижньокамську, що в російському Татарстані. Після атаки на підприємстві спалахнула пожежа.

Редактор: Софія Хушвахтова

Теги:   Татарстан Війна Росії проти України Дрони удари по російських НПЗ удари по території РФ

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