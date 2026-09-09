Німецького міністра евакуювали з потяга перед прибуттям до Києва через масовану атаку РФ

Німецького міністра евакуювали з потяга через повітряну тривогу у Києві (Фото: Manuel Hagel / X)

Міністра внутрішніх справ німецької землі Баден-Вюртемберга Мануеля Гагеля та його делегацію евакуювали з потяга перед прибуттям до Києва через повітряну тривогу.

Про це у середу, 9 вересня, пише Die Zeit.

Речник міністерства внутрішніх справ землі зазначив, що під час візиту Гагель особисто зіткнувся з наслідками війни країни-агресора РФ. Зокрема вночі через обстріл столиці делегації довелося спускатися в укриття, а під час пересування містом над групою збили безпілотник.

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Крім цього, речник відомства підкреслив, що незадовго до прибуття на центральний вокзал Києва делегацію евакуювали з потяга через оголошену в місті повітряну тривогу. Інші подробиці поїздки він не розкрив, пославшись на міркування безпеки.

Гагеля супроводжують представники німецького бізнесу, зокрема оборонної та безпекової галузей. Під час візиту представники Daimler Truck та Львівського університету підписали угоду про співпрацю, додав речник.

За даними німецького міністерства, поїздка має сприяти розвитку економічних зв’язків з Україною та обміну технічними напрацюваннями. Гагель також зазначив, що «потрібно модернізувати архітектуру безпеки та забезпечити здатність до оборони на всіх рівнях проти нових загроз».

Масована атака РФ на Київ 8 вересня — головне

У ніч на вівторок, 8 вересня, війська РФ атакували Київ балістичними ракетами, спричинивши руйнування щонайменше у п’яти районах столиці. Повідомлялось про падіння уламків і пожежі в Солом’янському, Дарницькому, Голосіївському, Дніпровському та Подільському районах.

Рятувальники визволяли людей із пошкоджених багатоповерхівок, а також гасили займання у гаражах, складській будівлі та бізнес-центрі. За попередніми даними, унаслідок атаки загинули п’ять людей, ще 29 — постраждали.

До того ж російські окупанти вдарили по будівлі телеканалу Ми — Україна, де під час атаки працювали журналісти, внаслідок чого постраждали щонайменше шестеро співробітників. За даними генпродюсера Юрія Сугака, удар був спрямований безпосередньо по ньюзруму, а мовлення телеканалу тимчасово призупинили.