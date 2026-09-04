«Гете, йти на ***!». Газета Die Tageszeitung присвятила обкладинку закриттю німецьких культурних центрів у Росії

Німецька газета Die Tageszeitung вийшла із заголовком російською Гете, йти на ***! після повідомлень про закриття філіалів Інституту Гете у РФ.

Номер, датований п’ятницею, 4 вересня, оприлюднено на сайті Die Tageszeitung.

Фото: Die Tageszeitung

Видання обіграло назву комедії 2013 року Fack ju Göhte (фразу Fuck you, Goethe навмисно написали з помилкою). Цей фільм режисера Бори Даґтекіна свого часу став настільки успішним, що започаткував цілу франшизу: у 2015 році вийшла друга частина Fack ju Göhte 2, у 2017-му — третя (остання) частина Final Fack.

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3 вересня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія закриє центри Гете в Москві, Санкт-Петербурзі та Єкатеринбурзі — у відповідь на звинувачення у причетності Москви до диверсії з дроном в аеропорту Лейпцига.

У ніч проти 5 серпня в німецькому аеропорту Лейпциг/Галле, який із 2022 року слугує базою для українських літаків Антонов, виявили дрон із прикріпленими до нього детонатором і вибуховою речовиною. Безпілотник перебував на злітно-посадковій смузі, поруч із українським вантажним літаком Ан-124 Руслан.

6 серпня у МЗС України повідомили, що в аеропорту Лейпцига ніхто не постраждав, а літаки компанії Антонов не були пошкоджені. Того самого дня міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт заявив, що до інциденту з дроном може бути причетною іноземна держава.

1 вересня Німеччина офіційно звинуватила Росію у спробі теракту в аеропорту Лейпцига.

2 вересня Deutsche Welle написала, що після інциденту в Лейпцигу Німеччина закрила російське генконсульство в Бонні. Тепер росіяни мають звертатися по консульські послуги лише до посольства в Берліні.

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Так само 2 вересня Süddeutsche Zeitung повідомила, що німецькі слідчі встановили особи двох чоловіків, підозрюваних у спробі атакувати дронами українські літаки Ан-124 в аеропорту Лейпцига. За інформацією видання, йшлося про уродженця Росії з паспортом Латвії та вихідця з Білорусі з паспортом РФ.