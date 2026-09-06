Українські вантажні літаки Антонов та літак DHL в аеропорту Лейпциг/Галле у Шкойдіці, Німеччина, 5 серпня 2026 року (Фото: REUTERS/Axel Schmidt)

Німеччина планує запровадити посилені заходи безпеки для захисту від диверсій і гібридних атак, повідомляє Bild із посиланням на план безпеки, розроблений Федеральним міністерством внутрішніх справ.

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт підтвердив, що в країні планується створити комплексну систему захисту від нових атак.

«Гібридні атаки Росії — безпілотники з вибухівкою, спрямовані на аеропорти, агенти в наших містах, кібератаки на наші мережі та диверсії проти нашої інфраструктури — стали щоденною реальністю. Ці атаки посилюватимуться, але ми здатні захиститися й гарантувати безпеку», — запевнив він.

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За даними Bild, наразі план охоплює кілька напрямів. Перший передбачає створення нових мобільних підрозділів, які можна швидко перекидати.

Зазначається, що вони діятимуть у стратегічно важливих містах — Франкфурті-на-Майні, Мюнхені, Гамбурзі, Берліні, Штутгарті, Дюссельдорфі, Лейпцигу, Ганновері та Кельні — і забезпечуватимуть захист повітряного простору над ключовими транспортними вузлами, аеропортами, вокзалами, а також над урядовими кварталами. Вони матимуть повноваження знешкоджувати ударні дрони та вибухові пристрої.

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Другий напрям стосується надання повноважень щодо протидії безпілотникам не лише Федеральній поліції та іншим державним органам, а й підприємствам критичної інфраструктури, зокрема оборонним.

Також МВС Німеччини планує посилити пошук шпигунів і диверсантів за допомогою технологій на основі штучного інтелекту, біометричного розпізнавання облич і систем відеоспостереження, зокрема на вокзалах. Крім того, планується створити національний «кіберщит» — розгалужену мережу цифрових датчиків, яка має виявляти та блокувати спроби хакерських атак.

Інцидент із дроном в аеропорту Лейпцига — головне

У ніч на 5 серпня в німецькому аеропорту Лейпциг/Галле, який із 2022 року слугує базою для українських літаків Антонов, виявили дрон із прикріпленими до нього детонатором і вибуховою речовиною. Безпілотник перебував на злітно-посадковій смузі поруч із українським вантажним літаком Ан-124 Руслан.

6 серпня міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт заявив, що цей інцидент не був справою рук аматорів і до нього може бути причетна іноземна держава. У МЗС України повідомили, що в аеропорту Лейпцига ніхто не постраждав, а літаки української компанії Антонов не пошкоджені.

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ЗМІ повідомляли, що літак Ан-124 був завантажений боєприпасами, однак Міністерство внутрішніх справ Німеччини спростувало цю інформацію.

Американські офіційні особи, ознайомлені з розвідувальними даними про інцидент, повідомили The Wall Street Journal, що дрон із вибухівкою, ймовірно, належить російському уряду.

25 серпня NDR, WDR та Süddeutsche Zeitung у спільному розслідуванні повідомили, що під час спроби атаки на український вантажний літак Ан-124 у Лейпцигу було задіяно три дрони, а сам удар мав бути масштабнішим, ніж повідомлялося раніше.

1 вересня федеральний уряд Німеччини офіційно звинуватив Росію у спробі теракту в аеропорту Лейпцига.

2 вересня видання Deutsche Welle повідомило, що після інциденту в Лейпцигу Німеччина закрила російське генеральне консульство в Бонні. Це було останнє таке представництво у ФРН. Тепер громадяни РФ зможуть отримувати консульські послуги лише в посольстві Росії в Берліні.