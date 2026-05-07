Колишній президент Франції Саркозі умовно-достроково звільнений з в’язниці

Колишній президент Франції Ніколя Саркозі отримав умовне звільнення у справі Бігмаліона, що стосувалася незаконного фінансування його президентської кампанії 2012 року, і не носитиме електронний браслет.

Про це у середу, 6 травня, пише RTL.

Там зазначили, що суддя у Парижі погодився на умовно-дострокове звільнення політика, яке набуває чинності з четверга, 7 травня.

Таке рішення ухвалив суддя з питань виконання покарань після звернення адвокатів Саркозі з проханням пом’якшити умови відбування вироку. За даними RTL, підставою для цього став вік експрезидента.

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Адвокати колишнього президента публічно коментувати рішення суду не стали.

Вирок набув чинності після того, як Саркозі вирішив не оскаржувати відмову суду об'єднати покарання у двох різних справах. Раніше він просив зарахувати терміни у справах Бісмута і Бігмаліона разом, однак суд не підтримав це клопотання.

Справа Бісмут пов’язана з корупцією. Слідство встановило, що Саркозі використовував секретний телефон, зареєстрований на ім'я Поль Бісмут, щоб через свого адвоката отримати конфіденційну інформацію від судді.

У справі Бігміліон ідеться про незаконне фінансування президентської кампанії Саркозі у 2012 році. За даними слідства, витрати кампанії значно перевищили встановлений законом ліміт, а частину витрат приховували через фіктивні рахунки, оформлені через PR-агентство Бігміліон.

Справи проти Саркозі: що відомо

1 березня 2021 року суд у Франції виніс Саркозі обвинувальний вирок у справі про корупцію. Його засудили до трьох років позбавлення волі, два з яких — умовно.

14 лютого 2024 року Ніколя Саркозі визнали винним у незаконному фінансуванні своєї передвиборчої кампанії 2012 року. За версією обвинувачення, політик витратив близько 43 млн євро на ту кампанію, що майже вдвічі перевищує дозволену законами Франції суму — 22,5 млн євро.

9 лютого 2025 року колишній президент Франції почав відбувати покарання з електронним браслетом за вироком у справі про прослуховування телефонних розмов. Він планував подати скаргу до Європейського суду з прав людини.

25 вересня паризький кримінальний суд визнав колишнього президента Франції Ніколя Саркозі винним у злочинній змові у справі про фінансування його передвиборчої кампанії 2007 року Лівією. Його засудили до п’яти років ув’язнення з відстрочкою арешту.

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Водночас суд виправдав експрезидента за звинуваченням у корупції та ухвалив, що не було жодних «доказів» того, що лівійські кошти врешті-решт потрапили на кампанію 2007 року.

21 жовтня Саркозі офіційно ув’язнили до в’язниці Санте в Парижі. Там є відділення для вразливих осіб, до яких може належати колишній французький президент зокрема через свій вік (70 років).

22 жовтня агентство Reuters написало, що експрезидент Франції отримав погрози смертю від ув’язненого.

Напередодні керівництво в’язниці La Santé повідомило про відео, яке поширювалося в соціальних мережах і, ймовірно, було знято одним з ув’язнених. На записі фігурант погрожував Саркозі після його прибуття в установу.

10 листопада експрезидента Франції Саркозі звільнили з в’язниці під судовий нагляд. Суд заборонив йому залишати територію Франції.