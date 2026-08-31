Мадуро опублікував фото з американської в’язниці та заявив, що «тримається твердо»

Венесуельський диктатор Ніколас Мадуро вперше опублікував фотографії з в’язниці в Нью-Йорку, де він перебуває після затримання американськими силами.

Світлини Мадуро оприлюднив у 30 серпня у Telegram та соцмережі X. На них він у сірому спортивному костюмі показує жест миру.

«Я надсилаю ці фотографії як невеликий подарунок усім своїм онукам — хлопчикам і дівчаткам — та всім добрим людям, які нас люблять», — написав Мадуро.

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Він додав, що «тримається міцно», а його серце «сповнене любові» людей, які його підтримують.

На фото вказано, що вони були зроблені ще 25 червня. На знімках помітно, що Мадуро схуд після затримання.

«Ми залишимося сильними, спокійними та впевненими: Бог з нами. Бог про нас подбає. Венесуела знову підніметься», — заявив він.

Фото: Nicolás Maduro/X

CBS News з посиланням на джерело, близьке до Мадуро, пише, що у в’язниці він не має доступу до газет та інтернету. Водночас йому дозволено телефонувати родині та адвокатам — загалом близько 300 хвилин на місяць, при цьому один дзвінок не може тривати понад 15 хвилин.

Син Мадуро, Ніколас Мадуро Герра, заявив, що його батько почувається добре та «проводить час за вивченням Біблії».

Повалення режиму Мадуро — головне

Вночі проти 3 січня 2026 року США провели військову операцію у Венесуелі. Під час неї американські спецпризначенці захопили диктатора Ніколаса Мадуро разом із його дружиною Сілією Флорес і вивезли з країни.

5 січня Мадуро і Флорес постали перед судом у Нью-Йорку. Мадуро звинувачували за кількома тяжкими кримінальними статтями, пов’язаними з наркоторгівлею і тероризмом. Ці звинувачення були вперше висунуті заочно ще в березні 2020 року.

5 січня в.о. президента Венесуели офіційно стала віцепрезидентка Делсі Родрігес.

18 березня США частково послабили санкції проти Венесуели, дозволивши американським компаніям працювати з її державною нафтовою компанією, щоб стабілізувати нафтовий ринок на тлі війни з Іраном. Водночас обмеження залишаються: фінансові операції контролюватимуться США, а угоди з низкою країн і боргові транзакції заборонені.

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20 травня стало відомо, що США проводять друге кримінальне розслідування щодо Мадуро. В рамках цієї справи вивчають ймовірні звинувачення у відмиванні грошей.

Судовий процес над Мадуро та його дружиною в Нью-Йорку розпочнеться 1 червня 2027 року. Обоє заявили, що не визнають себе винними. Їм загрожує довічне ув’язнення, якщо присяжні визнають, що вони брали участь у змові з метою контрабанди кокаїну до США.