Трикімнатна у Шеньчжені. Чому в Китаї, на відміну від Європи чи США, першу квартиру купують вже у 25 років, і скільки це коштує — огляд

Молоді китайці зазвичай шукають своє перше житло площею 70−100 м², купують його в кредит, а родина допомагає їм грошима (Фото: Getty Images/Cheng Xin)

За останні 30 років Китай досяг рекордного рівня володіння житлом : власну нерухомість мають до 90% родин, майже удвічі більше, ніж в Німеччині.

Ніщо не зупинить бажання китайця мати власний дах над головою — так пояснює NV свої цілі на найближчі роки Лю Цзян, 34‑річний програміст із передмістя мегаполіса Ченду. Орендуючи житло в перші п’ять років роботи після закінчення інституту, він встиг розчаруватися у «кочовому» способі життя. Тепер молодик відкладає гроші на двокімнатну квартиру.

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«Облаштую її на свій смак, — мріє він, — а жити у нав’язаних кимось умовах — ледь не найгірший варіант».

У цьому Лю — типовий китаєць, адже в його країні майже кожен має