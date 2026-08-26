Трикімнатна у Шеньчжені. Чому в Китаї, на відміну від Європи чи США, першу квартиру купують вже у 25 років, і скільки це коштує — огляд
Молоді китайці зазвичай шукають своє перше житло площею 70−100 м², купують його в кредит, а родина допомагає їм грошима (Фото: Getty Images/Cheng Xin)
За останні 30 років Китай досяг рекордного рівня володіння житлом: власну нерухомість мають до 90% родин, майже удвічі більше, ніж в Німеччині.
Ніщо не зупинить бажання китайця мати власний дах над головою — так пояснює NV свої цілі на найближчі роки Лю Цзян, 34‑річний програміст із передмістя мегаполіса Ченду. Орендуючи житло в перші п’ять років роботи після закінчення інституту, він встиг розчаруватися у «кочовому» способі життя. Тепер молодик відкладає гроші на двокімнатну квартиру.
«Облаштую її на свій смак, — мріє він, — а жити у нав’язаних кимось умовах — ледь не найгірший варіант».
У цьому Лю — типовий китаєць, адже в його країні майже кожен має