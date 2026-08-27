Паломницький маршрут. Чому так багато українських туристів зникли у Непалі — BBC News Україна 27 серпня, 15:29 26 серпня масштабна повінь прокотилася через північний район Расува в Непалі, пошкодивши дороги та енергетичну інфраструктуру (Фото: Getty Images)

Після масштабної повені у Непалі й Тибеті зниклими вважають 55 українців. Це дві туристичні групи з 47 та 7 українців, а також одна громадянка України в складі іноземної туристичної групи, кажуть у МВС. Поки що доля цих людей невідома. BBC News Україна розповідає, чому так багато українців опинилися в цей час у Непалі.

NV публікує матеріал у межах інформаційної співпраці.

Місцева влада Непалу повідомила, що загалом зниклими безвісти вважаються понад 1100 людей, з них понад 400 — місцевих мешканців і понад 700 туристів з майже тридцяти країн.

За оновленими даними непальської влади, в країні знайдено тіла 270 загиблих. Зведень про загиблих або травмованих громадян України наразі немає.

Рятувальна операція триває, однак негода блокує шлях до багатьох постраждалих зон. Влада попереджає про загрозу повторних зсувів і підтоплень.

Наслідки повені у Непалі / Фото: Getty Images

«Одразу все сиплеться»

Ірина Галай, українська альпіністка, перша українка, яка зійшла на Еверест, розповіла BBC News Україна, що серед українців, які зникли у Непалі, є її знайомі.

«Зранку я розмовляла напряму з непальцями, які займаються пошуком цих людей. Вони сказали, що останній зв’язок з групою був о 9:00 ранку 26-го серпня. Потім зв’язок зник», — каже Ірина.

За її словами, зараз на місці працюють військові та гелікоптери.

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«Вони їх шукають і сподіваються на те, що хоч когось вдасться врятувати. Я колись пережила в 2015 році землетрус в Непалі і знаю, як це відбувається в таких гірських місцевостях».

«Такі катаклізми завдають катастрофічних пошкоджень непальським будівлям, тому що вони не дуже стабільні, розташовані в таких місцях, де важко зробити фундамент. Тому одразу все зносить, все сиплеться», — розповідає альпіністка.

Вона також зазначила, що наразі невідомо, чи пройшла група прикордонний контроль.

На відео, яке зараз активно розійшлося соцмережами, видно будівлю, яку зносить — це пункт пропуску між Китаєм і Непалом.

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«Ніхто не знає, чи вони все-таки пройшли, чи ще були на території Китаю на момент трагедії», — каже Ірина.

Люди в соцмережах розповідають, що втратили зв’язок зі знайомими, які були в Тибеті в ці дні.

Ресторан «Чорноморка» також написав допис, що їхні колеги перебували в цьому районі.

Фото: threads.com/@chornomorka_ua

У мережі Threads вони просять будь-яку інформацію про їхнє можливе місцеперебування.

Що відомо про групу українців

Відучора користувачі соцмереж почали писати про те, що втратили зв’язок із рідними, які перебували в Непалі.

Ірина Галай зазначає, що зниклі українці - це звичайні туристи, які йшли навколо гори Кайлас трекінговий маршрут, який проходить через перевал висотою близько 5600 метрів.

«Зазвичай, я знаю, що всі туристичні компанії закінчують кору (обхід навколо якоїсь святині. — Ред.) в кінці червня і починають її аж в кінці вересня, тому що літо жарке і льодовики тануть, тому це вважається не дуже сприятливим часом».

«Плюс сильні дощі, мусони починаються. Тобто влітку — це не сезон. Але там зараз фестиваль Джанай Пурніма. Всі паломники туди ринули на цей Кайлас і от серед них була і українська велика група на чолі з Іриною Блонською», — зазначила Ірина Галай.

Ірина Блонська — психологиня. Себе вона називає «провідник, системний розстановник».

Вона була разом із групою і теж поки що не вийшла на звʼязок.

В телеграм-каналі справді є інформація про поїздку за маршрутом Непал — Тибет — Кайлас протягом 11−26 серпня.

Ілюстрація з Telegram каналу Ірини Блонської / Фото: t.me/Suficalendar

«Наш шлях проходитиме через Катманду, Лхасу, Шигацзе, підніжжя Евересту та береги священного Манасаровару — і завершиться корою: обходом Кайласа давнім шляхом, яким паломники йдуть уже тисячі років», — ідеться в описі туру.

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BBC News Україна звернулася за коментарем до людини, яка вказана в дописі як той, хто реєстрував учасників туру, однак відповіді поки що не отримала.

«Звичайні туристи, які просто собі йшли, щоб знайти, як кажуть, спокій і душевну рівновагу. Від чого ще більш мені боляче, тому що знаю деяких людей, які реально хотіли хоч трохи відпочити від стресовості українського життя і отримали отаке», — каже Ірина Галай.

Ірина Галай під час сходження на Еверест / Фото: Victor Bobok

Про дві українські групи, з якими немає зв’язку також написав процесійний мандрівник, організатор групових подорожей, який спеціалізується на експедиціях і паломницьких турах в Гімалаї, Олександр Кислун.

«Одна група яку повела Ірина Блонська, з нею орієнтовно 30 людей, наскільки я знаю, мені пишуть багато знайомих чиї друзі в тій групі. Саме сьогодні вони мали проходити кордон».

«І друга група — це мій клієнт, якого я власне водив на Кайлас 9 років тому. Сподіваюся, в них просто немає звʼязку через те, що пошкоджені вишки стільникові», — розповів Кислун у коментарі BBC News Україна.

Він також розповів, що самих груп могло бути більше.

«Я думаю у МЗС більш точна інформація. Груп може бути більше, згідно дозволів, які видає Китай для регіону Кайласу — мінімум 5 людей у групі, тобто можуть бути мінігрупи про які ми ще не знаємо», — каже Кислун.

Гора Кайлас / Фото: Getty Images

Чому люди ідуть до гори Кайлас

Олександр Кислун також пояснює, що це паломницький маршрут до священної в чотирьох релігіях гори Кайлас (Буддизм, Індуїзм, Джайнізм та регалія Бон).

«Цього року такий обхід (Кора) вважається особливо сильним, зараховується за 13 обходів. Після чого паломнику відкривається шлях до внутрішньої Кори навколо Кайласу».

«Загалом, наприклад, мої групи до Кайласу заповнюються за 4−8 місяців до того. Цього року теж була велика група (21 людина) і ще орієнтовно був запит від 10 людей, яких ми не змогли взяти. Тому дійсно, цього року паломників було десь в 5 разів більше, ніж в звичайний рік», — пояснює мандрівник.

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Він також зазначив, що схожа повінь була приблизно два роки тому. Вона знищила міст між Непалом і Тибетом і Китай відновив його до початку 2026 року.

«Чому люди туди ідуть? Вони щиро вірять, що обхід гори Кайлас очищає карму всього життя, а 13 обходів очищує карму всіх попередніх інкарнацій (актуально для Буддистів і Індуїстів), а є люди які обходять 108 разів, тоді це, по їх версії, може привести у Нірвану», — каже Олександр Кислун.

На думку фахівців, повінь спровокували обвал льодовика та зсуви. Наразі попереджають, що уламки у річках можуть спричинити повторні підтоплення.

Утім, рятувальна операція триває — надзвичайники пробиваються до епіцентру лиха й вже врятували десятки осіб.