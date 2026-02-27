У низці регіонів РФ уперше оголосили ракетну небезпеку, росіянам радять шукати укриття — відео

27 лютого, 14:39
Росіян у регіонах, де оголошено ракетну небезпеку, закликали не виходити на вулицю (Фото: Скриншот відео / Astra / Telegram)

Росіян у регіонах, де оголошено ракетну небезпеку, закликали не виходити на вулицю (Фото: Скриншот відео / Astra / Telegram)

У п’ятницю, 27 лютого, у Свердловській та Оренбурзькій областях, а також у Пермському краї країни-агресора РФ уперше від початку повномасштабного військового вторгнення російських військ в Україну запровадили режим ракетної небезпеки.

Губернатор Свердловської області Денис Паслер закликав жителів не виходити на вулицю, а якщо вони вже там, знайти «капітальну будівлю або підземне укриття».

Крім того, ракетну небезпеку було оголошено в Пензенській, Самарській, Саратовській областях, у республіках Чувашія та Удмуртія.

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Уперше режим ракетної небезпеки було також введено в Татарстані та Башкирії.

Людей просять не користуватися ліфтами, спуститися в підвали або паркінги. Тим, хто перебуває у квартирах, радять сховатися в кімнатах без вікон, закрити вікна і штори.

Російський пропагандистський Telegram-канал Shot стверджує, що над РФ було збито дві ракети Фламінго.

За словами пропагандистів, засоби ППО нібито знищили їх над Чувашією.

Редактор: Кулакова Ксенія

Теги:   Війна Росії проти України

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