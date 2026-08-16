У Підмосков'ї після атаки дронів загорівся найбільший склад Wildberries — росЗМІ
Пожежа у Московській області вранці 16 серпня (Фото: Supernova+/Telegram)
Вранці неділі, 16 серпня, у Підмосков’ї після атаки безпілотників спалахнула масштабна пожежа на логістичному комплексі Wildberries.
Про це повідомляє російське видання Astra.
За даними видання, пожежа спалахнула на території логістичного комплексу Wildberries за адресою: Московська область, Подольськ, село Коледіно, вул. Троїцька, 20.
Площа складського комплексу перевищує 200 тисяч квадратних метрів. За даними Astra, це найбільший склад Wildberries.
Це не перша пожежа на логістичних об'єктах у районі Коледіно, зазначає видання. 28 липня неподалік складу Wildberries після атаки дронів загорівся логістичний комплекс Коледіно3Pl.
У ніч проти 16 липня Москву та область атакували безпілотники. Мер столиці РФ Сергій Собянін стверджує, що російська ППО нібито збила 105 дронів, які рухалися у бік міста.
Російські Telegram-канали повідомляють про вибухи та роботу ППО в Домодєдово, Чехові, Ступінському районі та Подольську.
Удари по Wildberries — що відомо
Удари України по складах Wildberries набули масштабного характеру: за даними Reuters, атак українських безпілотників зазнали щонайменше 20 логістичних центрів компанії, а частина об'єктів була повністю знищена пожежами. Загалом маркетплейс втратив близько 1,18 млн м² складських площ.
Наслідки атак уже позначаються на діяльності компанії та російській економіці. На тлі втрати логістичних потужностей і відтоку продавців обіг Wildberries, за наявними оцінками, скоротився приблизно на чверть.
Агентство з посиланням на джерело, близьке до Кремля, також повідомило, що в Росії може розпочатися хвиля банкрутств підприємців, які продавали товари через маркетплейс і втратили продукцію внаслідок атак на його логістичні центри.