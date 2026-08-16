Вранці неділі, 16 серпня, у Підмосков’ї після атаки безпілотників спалахнула масштабна пожежа на логістичному комплексі Wildberries.

Про це повідомляє російське видання Astra.

За даними видання, пожежа спалахнула на території логістичного комплексу Wildberries за адресою: Московська область, Подольськ, село Коледіно, вул. Троїцька, 20.

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Площа складського комплексу перевищує 200 тисяч квадратних метрів. За даними Astra, це найбільший склад Wildberries.

Це не перша пожежа на логістичних об'єктах у районі Коледіно, зазначає видання. 28 липня неподалік складу Wildberries після атаки дронів загорівся логістичний комплекс Коледіно3Pl.

У ніч проти 16 липня Москву та область атакували безпілотники. Мер столиці РФ Сергій Собянін стверджує, що російська ППО нібито збила 105 дронів, які рухалися у бік міста.

Російські Telegram-канали повідомляють про вибухи та роботу ППО в Домодєдово, Чехові, Ступінському районі та Подольську.

Удари по Wildberries — що відомо

Удари України по складах Wildberries набули масштабного характеру: за даними Reuters, атак українських безпілотників зазнали щонайменше 20 логістичних центрів компанії, а частина об'єктів була повністю знищена пожежами. Загалом маркетплейс втратив близько 1,18 млн м² складських площ.

Наслідки атак уже позначаються на діяльності компанії та російській економіці. На тлі втрати логістичних потужностей і відтоку продавців обіг Wildberries, за наявними оцінками, скоротився приблизно на чверть.

Агентство з посиланням на джерело, близьке до Кремля, також повідомило, що в Росії може розпочатися хвиля банкрутств підприємців, які продавали товари через маркетплейс і втратили продукцію внаслідок атак на його логістичні центри.