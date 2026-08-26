ФСБ і Росгвардія провели навчання з протидії «вторгненню» в Ленінградську область

У Ленінградській області країни-агресора РФ ФСБ і Росгвардія провели навчання з протидії «вторгненню» та «проникненню диверсійної групи через кордон».

Про це у середу, 26 серпня, пише The Moscow Times.

У Ленінградській області РФ, яка межує з Фінляндією та Естонією, провели навчання Співдружність-2026, зазначили там.

У виданні підкреслили, що під час навчань ФСБ і Росгвардія тренувалися виявляти, переслідувати та затримувати умовних диверсантів, а також блокувати райони та маршрути їхнього пересування.

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На оприлюднених Росгвардією кадрах силовики країни-агресора також відпрацьовували захоплення автобуса та ведення мінометного вогню по цілях, що імітували позиції умовного противника.

30 червня повідомлялось, що російський уряд із 1 липня припинив рух через низку залізничних пунктів пропуску на кордонах із Фінляндією, Естонією та Латвією. Найбільше обмежень стосується фінського напрямку, де закрили п’ять пунктів, а також припинили рух через Печори-Псковські на кордоні з Естонією та Питалово на кордоні з Латвією. Причини такого рішення Москва не пояснила.