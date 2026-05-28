Український військовий розповів, як пілоти дронів «розгромили» колону танків під час навчань НАТО

Минулого тижня Швеція завершила масштабні навчання НАТО на острові Готланд, у яких взяли участь близько 18 тисяч військовослужбовців із 13 країн. Підрозділи відпрацьовували дії на випадок можливого нападу Росії, повідомляє Politico .

Начальник Генерального штабу Швеції Мікаель Клаессон в інтерв'ю виданню заявив, що російське вторгнення «може статися будь-якої миті».

Ці навчання продемонстрували труднощі, з якими стикається Швеція: США скоротили свою участь — що є частиною загальної тенденції до відходу Дональда Трампа від НАТО — а українські військові, які брали участь у навчаннях, продемонстрували свою майстерність у веденні бойових дій із застосуванням дронів, швидко «знищивши» шведський бронетанковий загін, пише Politico.

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24-річний оператор дрона Тарік розповів, що його група із 17 військових застосовувала безпілотники проти умовного противника. За сценарієм навчань, механізований штурм здійснювали до 20 танків.

За словами військового, бронетехніка була легкою ціллю для дронів.

«Я просто летів на своєму безпілотнику — я бачив їх усіх, тож це були легкі мішені», — сказав військовий.

У Швеції та НАТО заявляють, що враховують досвід сучасної війни та працюють над адаптацією до нових загроз.

У березні газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) повідомила, що команда на чолі з Україною «потопила» фрегат НАТО морськими дронами під час навчань REPMUS/Dynamic Messenger 2025 у Португалії.

12 лютого американська газета The Wall Street Journal писала, що група з 10 бійців ЗСУ, використовуючи безпілотники, на навчаннях Hedgehog 2025 розгромила групу, еквівалентну двом батальйонам військ НАТО.